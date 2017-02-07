Онкополиклиника Приморья приглашает женщин на бесплатную маммографию

В Приморье до 16 февраля проходит декада борьбы с раковыми заболеваниями. В рамках акций декады краевая онкологическая поликлиника приглашает всех жительниц края пройти бесплатное обследование на наличие опухолей молочной железы. Оно включает УЗИ и маммографию.

Как сообщили специалисты департамента здравоохранения края, чтобы пройти диагностику, нужно прийти в поликлинику на улице Русской, 57а с паспортом, страховым медицинским полисом и СНИЛС.

Специалисты подчёркивают, что рак груди лечится в 98 % случаях, если он выявлен на ранней стадии.

«Заболевание коварно тем, что на ранних стадиях протекает практически бессимптомно и безболезненно. Поэтому так важно выявить рак на ранней стадии, а для этого необходимо регулярно посещать врача», – поясняет заведующая онкологической поликлиникой Наталья Демиденко.

Акции по ранней диагностике онкологических заболеваний пройдут и в женских консультациях региона.

По словам директора краевого департамента здравоохранения Андрея Кузьмина, в Приморье каждый год выявляется около 10 тысяч человек, страдающих или имеющих предрасположенность к онкологическим заболеваниям. Поэтому нельзя недооценивать важность своевременной диспансеризации и профилактических осмотров. Пройти их приморцам предлагают абсолютно бесплатно, по полису ОМС.