В Приморье уточняют объём работ на дамбах и реках в 2017 году

В нынешнем году на ремонт гидротехнических сооружений Приморского края выделят не только краевые, но и федеральные средства. Общая стоимость работ, по подсчётам специалистов, составит более 215 миллионов рублей. Планируется восстановить и отремонтировать 73 объекта в 13 муниципалитетах.

Как сообщили сотрудники краевого департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, в том числе предстоит расчистить 39 русел рек и соорудить дамбы на 34 объектах.

Сейчас руководители муниципалитетов совместно с департаментом гражданской защиты Приморского края проводят сверку заявленных объёмов работ. Деньги на защиту приморских сёл от паводков выделят из резервных фондов правительства и Приморского края. За счёт федеральных субвенций в этом году расчистят русла рек Белая, Мельники, Тигровая, Постышевка, ручьев Малый, Поселковый и Орлиный в Партизанском городском округе. Почти шесть километров рек Кулешовка и Спасовка расчистят в Спасском городском округе, три километра ручьёв Калугин, Ближний, Масленников для защиты территории Кокшаровского сельского поселения очистят в Чугуевском муниципальном районе.

В прошлом году, по сообщению краевой пресс-службы, было расчищено и укреплено более 63 километров береговой линии и русел приморских рек.

Губернатор Приморья дал поручение своему заместителю Евгению Вишнякову лично контролировать подготовку к весеннему паводковому периоду в муниципалитетах.