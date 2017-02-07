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В Приморье заработала новая система передачи показаний счётчиков

В Приморье заработала новая система передачи показаний счётчиков
ДЭК переводит абонентов на технологию "одного клика"
только что
Энергетика | Приморский край
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Фото: pixabay.com

Дальневосточная энергетическая компания (ДЭК) накануне существенно упростила процесс регистрации физических лиц в сервисе «Личный кабинет». По замыслу энергокомпании, потребители электричества в Приморье постепенно отказываются от посещения офисов обслуживания клиентов – услуги переходят в онлайн-сервис, сообщает РИА «Восток-Медиа».

«Указав номер лицевого счёта и пароль, все потребители электрической энергии могут получить доступ к своему личному кабинету как на сайте компании, так и в мобильном приложении. Пароль сразу поступит на мобильный телефон или электронную почту, указанную при регистрации. Ранее для получения доступа к услуге потребителю следовало лично запросить пароль для входа в центрах обслуживания ДЭК», уточняется в официальном сообщении

Клиент может попасть в личный кабинет через единый логин и пароль вне зависимости от того, каким способом потребитель в него входит: через сайт issa.dvec.ru или мобильное приложение. Зарегистрированный пользователь имеет держать на контроле лицевые счета, передавать актуальные показания счётчиков, получать электронные дубликаты квитанций, оплачивать счета без комиссии, получать уведомления.

Специалисты также предупреждают: в случае смены лицевого счета абоненту необходимо по-новому зарегистрироваться в личном кабинете и получить свежий пароль доступа. На портале www.dvec.ru при этом остаются и привычные для клиентов страницы для оплаты и передачи показаний счётчиков.

 
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