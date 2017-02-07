Фанаты приморского волейбола выбирают имя для леопардессы

Новому талисману приморской женской волейбольной команды выбирают имя. Речь идёт о хищнице из национального парка «Земля леопарда», сообщает РИА «Восток-Медиа».

Леопардесса Leo 73F стала талисманом волейбольного клуба «Приморочка» - единственной женской профессиональной команды Приморского края. Сейчас руководство национального парка «Земля леопарда» предлагает фанатам команды и всем желающим выбрать имя живому талистману.

Голосование продлится до 10 февраля. Предложить свой вариант можно в социальных сетях Вконтакте, Twitter и Instagram и на официальном сайте волейбольного клуба. Окончательный вариант утвердят игроки «Приморочки».

Некоторые пользователи Интернета уже предложили подходящие, по их мнению, имена. Так, леопардессу хотят назвать Мечтой, Владой, Примой, Афродитой, Викторией, Кисой и, несмотря на гендерную принадлежность, Володей. Как объяснил свой выбор автор последнего варианта – «любому клубу, организации, человеку, претендующему на нечто большее, чем он является сейчас, неплохо бы иметь талисмана по имени Володя».

«Уникальность нового талисмана команды в том, что у кукольного персонажа, который будет поддерживать спортсменок в домашних играх, в дикой природе есть живое олицетворение – леопардесса, у которой пока нет имени. При этом и у Leo 73F, и у талисмана «Приморочки» будет одно имя. Отметим, что болельщики, предложившие имя талисману, которое выберут игроки, получат подарки от волейбольного клуба», - сообщили в пресс-службе национального парка.

Леопард Leo 73F – молодая самка в возрасте около 3 лет. Она живёт в государственном природном биосферном заповеднике «Кедровая падь», который входит входит в состав «Земли леопарда».

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