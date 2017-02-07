Законодательное собрание ведёт программу социального кураторства

В рамках социального проекта «Дети Приморья» депутаты Законодательного собрания шефствуют над двумя детскими домами – в Арсеньеве и Спасске-Дальнем. Депутат краевого парламента Татьяна Косьяненко вместе с волонтёрами организации «Мастерская счастья» провели мастер-класс для спасских детей.

Председатель краевого парламента Александр Ролик отмечает: «Проект «Дети Приморья» – это возможность укрепить веру в то, что добра, любви и человеческого тепла всегда больше в нашем мире, чем темноты, лжи и равнодушия. Депутатский корпус искренне поддерживает прекрасное начинание. Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский обратился с предложением найти для каждого детского дома своего постоянного куратора, чтобы внимание и поддержка были не разовыми, а постоянными и надёжными».





В 2015 году по инициативе главы региона стартовал большой социальный проект «Дети Приморья», призванный превратить край в территорию без сирот. Приоритеты в работе – развитие системы патроната.

На днях депутат ЗС ПК Татьяна Косьяненко вместе с волонтёрами организации «Мастерская счастья» из Спасского педагогического колледжа провели кулинарный мастер-класс «Кухни народов мира» для воспитанников центра содействия семейному устройству детей–сирот Спасска-Дальнего.

«После первого посещения центра мы выяснили, какие проблемы здесь есть, познакомились, подарили подарки, наметили пути, как будем шефствовать, в каких вопросах можем помочь, – пояснила Татьяна Косьяненко. – Одно из самых важных направлений – социальная адаптация. Ребята, когда выйдут из стен центра, столкнутся на своём пути с различными ситуациями. Мы же должны подготовить для них варианты социальной адаптации».





«Мы умеем готовить рыбу в уксусе, суп с фрикадельками, салаты, рецептов знаем много», – рассказала воспитанница центра Лера Дробноход. Это не просто кулинарный мастер-класс, полагают шефы-депутаты. Такое общение даёт гораздо больше. Взрослые называют это социальной адаптацией, а дети – просто дружбой.

Александр Ролик, председатель краевого Законодательного собрания, после первого знакомства с воспитанниками центра отметил:

«Мы видим, что здесь сложился прекрасный педагогический коллектив во главе с хорошим руководителем. Дети окружены вниманием. Мы будем собирать все пожелания и постепенно их решать, в том числе путём включения в государственную программу и выделения соответствующих средств из бюджета. И основное – путём личного участия депутатов в судьбе ребят. Законодательное собрание готово взять на себя такие ответственные обязательства. Наша общая задача – сделать так, чтобы дети росли в семье, чувствовали рядом с собой родительскую поддержку. В Приморье такая работа ведётся, но пока хоть один из ребят будет оставаться в детском доме, наша шефская забота и участие необходимы».







