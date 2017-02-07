Во Владивостоке депутаты привлекают молодёжь к теме благоустройства

Как минимум – на ближайшие три года

Приоритеты благоустройства Владивостока должны определять сами горожане. Профильная муниципальная программа, принятая в рамках отдельного проекта «Единой России», будет действовать три года. Об этом заявили участники совместного заседания – депутаты Госдумы от Приморья и представители думы приморской столицы.

В ходе «региональной недели» депутат Государственной думы РФ по одномандатному округу № 63 Владимир Новиков, председатель думы города Владивостока Елена Новицкая, депутаты Людмила Таран, Ольга Забелина и Дмитрий Ямщиков приняли участие в обсуждении приоритетов благоустройства дворовых территорий Владивостока. Формирование муниципальной программы, которую разработают под эгидой нового проекта «Городская среда» партии «Единая Россия», стало главной темой очередного заседания Общественной молодёжной палаты при думе Владивостока.





Елена Новицкая напомнила: сегодня формирование комфортной городской среды объявлено приоритетом на уровне руководства страны, но важнейшее условие успеха нового проекта – активность самих горожан.

«Приоритеты благоустройства Владивостока должны определять его жители. Предполагается, что муниципальная программа по благоустройству дворовых территорий будет действовать три года. Сбор заявок на благоустройство планируется вести так же, как и работу с наказами избирателей: это встречи депутатов на своих избирательных округах, общение с жильцами домов и представителями управляющих компаний. Когда советы домов проконтролируют качество работ, когда жильцы изъявят готовность защищать свой двор от вандалов, то и программа станет успешной», – прокомментировала Елена Новицкая.

Дума города Владивостока проводит анализ наказов избирателей за последние пять лет. Возможности муниципального бюджета не позволяют исполнять все пожелания горожан сразу, поэтому наказы, требующие значительного финансирования, как правило, ждут реализации в течение определенного времени. Именно такие «отложенные» наказы получат шанс быть реализованными в рамках нового партийного проекта.

Участники заседания подчеркнули важность взаимодействия администрации, депутатов, общественных организаций и молодёжи в вопросах благоустройства. Депутат Государственной думы Владимир Новиков призвал юное поколение Владивостока к активному участию в жизни своего города.

«Участие депутатов Государственной думы в обсуждении актуальных для Владивостока вопросов – это показатель того, что народные избранники выполняют обещания, данные в ходе предвыборной кампании. Возможность личного общения с федеральным депутатом очень важна для активной молодежи Владивостока», – считает Елена Новицкая.







