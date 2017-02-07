В приморском океанариуме рыбы танцуют вальс и делают сальто

Сотрудники приморского океанариума подготовили новую программу – «Танцы со скатами». Далее будет шоу с акулами, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу океанариума.

В номерах с морскими хищниками участвуют донные скаты-хвостоколы и орляки: рыбы, имеющие шипы с ядовитыми железами на хвостах. Прирученные рыбы приближаются к тренеру и спокойно кружатся в вальсе. Другие артисты - пятнистые орляки - делают сальто, причём выполняют его в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

















Управляют этим подводным «хороводом» три специалиста-водолаза из Санкт-Петербурга - Александр Волков, Сергей Прибылов и Александр Зябкин. У каждого из них - по 6 лет опыта работы с опасными рыбами.

«Первый шаг при установлении контакта с дикими рыбами - совместное пребывание. Знакомство начинается в научно-адаптационном корпусе (НАК), где рыбы проходят карантин. Спускаешься в аквариум, животные тебя изучают, привыкают. Они должны понять, что ты не представляешь угрозы. Нужно спокойно дышать, не делать резких движений, уделить внимание каждой рыбе. В противном случае из-за испуга или стресса она может нанести травмы себе или человеку», - поделился Сергей Прибылов.

Следующий этап – прикармливание – вырабатывает зависимость от человека.

















«У рыб тоже есть характер, - рассказал Александр Зябкин. – Выявляем агрессивных – по тому, как подходят, как взаимодействуют между собой. Нужно знать, чего ждать от каждой. Если агрессия была направлена на конкретный объект - случалось, лишали вознаграждения. Рыба начинает осознавать связь между кормлением и собственным поведением. Потом, когда рыба привыкает к человеку, приступаем к тактильному взаимодействию. Начинаем давать корм из рук. Но, бывает, что некоторым корм приходится класть на грунт, чтобы подошли».

Все три наставника по образованию - водолазы-спасатели. Сейчас они осваивают также профессию ихтиолога.























