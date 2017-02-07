Во Владивостоке сегодня зафиксировали несколько крупных пробок

Утром Владивосток оказался относительно свободен от традиционных пробок. Однако несколько аварий и неработающий светофор всё-таки затруднили движение на нескольких магистралях.

Сегодня утром, 7 февраля, загруженность дорог Владивостока утром составила 4 балла, что на 1 балл меньше, чем обычно. Информация об этом появилась на сервисе «Яндекс.Пробки». Наиболее загруженной магистралью стала Светланская улица по направлению в центр. Этот участок дороги сервис оценил на 7 баллов. Также напряжённое движение наблюдалось на проспекте Красного Знамени к остановке «Дальпресс» и от улицы Гоголя к фуникулеру.

На ряде магистралей был отмечен необычно свободный для данного времени трафик. Так, движение на проспекте 100-летия Владивостока из центра получило всего 1 балл, что на 2 балла ниже обычного. Такая же ситуация наблюдалась от Некрасовской улицы к проспекту 100-летия.

Самая длинная утренняя пробка собралась сегодня от остановки «Педучилище» до издательства «Дальпресс». Там в трёхкилометровой пробке автомобилисты застряли на 2 часа. На данном участке дороги с утра произошла очередная авария с участием таксиста компании «Максим».





Столько же по времени пришлось простоять автолюбителям от Луговой площади до «Дальзавода». Одной из причин этой пробки мог послужить не работающий на данном участке светофор. На полтора часа затор сковал движение от Русской улицы до станции Моргородок. Почти на два километра растянулась пробка от Шилкинской улицы до кольца Инструментального завода. Кроме этого полтора часа жителям города пришлось простоять от Луговой до Снеговой улицы.

Небольшой затор образовался и на Золотом мосту. Там, по информации портала dps_vl, в крайней левой полосе сломалась и задымилась Toyota. Как рассказали очевидцы, хозяин транспортного средства успел воспользоваться огнетушителем и машина не загорелась.



