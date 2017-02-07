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Комик из Владивостока может стать резидентом Stand Up - шоу

Комик из Владивостока может стать резидентом Stand Up - шоу
Эдвин Багдасарян прошёл первый отбор "Открытого микрофона" на ТНТ
полчаса назад
Культура | Приморский край
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Фото: vk.com/Эдвин Багдасарян, видео: rutube.ru/Открытый микрофон

Комик из Владивостока Эдвин Багдасарян прошёл первый отбор на популярном шоу телеканала ТНТ «Открытый микрофон». Юморист попал в команду резидента шоу Stand Up Славы Комиссаренко, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Багдасарян стал участником телешоу как представитель дальней точки России. Как он признался перед выступлением, «Открытый микрофон» для него – прежде всего опыт и возможность развиваться в стендапе (комедийное представление разговорного жанра, в котором, как правило, один исполнитель выступает перед живой аудиторией).

«Стендап во Владивостоке скорее есть, чем его нет. Мы нашей командой, например, проводим в Приморье конференции на эту тему, изучаем и разбираем выступления различных артистов, как наших, так и зарубежных, учимся различным приёмам», - рассказал Багдасарян, сам посвятивший этому направлению юмора уже более трёх лет.

В постоянное жюри шоу входят 4 человека — все резиденты шоу Stand Up на ТНТ. Речь идёт о Славе Комиссаренко, Руслане Белом, Юлии Ахмедовой и Тимуре Каргинове. Перед этим составом и «юморил» Эдвин Багдасарян.

Приморец рассказал о том, по какой книжке учился шутить, почему ему нравится его же борода, однако больше всего судей покорила история про клиническую смерть выступающего. «Я вёл свадьбу. Начал обнимать жениха. Моё ухо коснулось щеки жениха, образовался вакуум. Ухо оглушило, порвалась барабанная перепонка. В итоге меня оперировали, я на несколько часов впал в кому и на следующий день не вёл свадьбу», - рассказал Багдасарян.

Больше всего комик из Владивостока приглянулся Славе Комиссаренко: «Ты настолько приятный человек, производишь такое приятное впечатление. Вообще магический ареал вокруг тебя какой-то появился. Для стендап-комика подобные необычные происшествия, как у тебя с комой, - всегда большой плюс. Всё было неидеально, но нам нужно дать этот шанс».

В завершение шоу Комиссаренко взял Багдасаряна в свою команду.

Показ нового «Открытого микрофона» начался в конце января.  Победитель проекта станет резидентом шоу Stand Up на ТНТ. В каждом выпуске жюри осматривает десяток претендентов. Те, кому удаётся рассмешить судей, отправляются в комнату ожидания. Остальные возвращаются домой. В конце выпуска каждый из членов жюри выбирает в свою команду одного наиболее понравившегося участника. Всего в командах будет по 8 человек. После того как определятся полные составы команд, участников ждут дуэли, концерты, полуфинал и финал, во время которого станет известно имя победителя.

 
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