В Приморье дважды за ночь полыхал пивной рок-ресторан

Сегодня в Находке дважды горело модное заведение «Кот и клевер» в районе улицы Пограничной. Как выяснил корреспондент РИА «Восток-Медиа», пожарные приезжали на выезд дважды в течение ночи и раннего утра. На месте работают дознаватели.

Пивной рок-н-ролл-ресторан «Кот и Клевер» (в советские времена – кафе «Мечта») дважды горел сегодня ночью. Первый вызов на пульт пожарной охраны города поступил в 3 часа ночи – горело крыльцо и козырёк на входе в клуб. Пожарные расчёты оперативно затушили возгорание; его площадь составила 10 квадратных метров. Через некоторое время, в 4:38 утра оперативники получили второй сигнал о пожаре в рок-баре «Кот и клевер». Судя по фотографиям пользователей в сети Instagram, клуб пострадал не только снаружи, но и изнутри. По другим данным очевидцев, пожар не нарушил работы заведения – с утра даже наливают пиво.

В данное время правоохранительные органы отрабатывают версии инцидента. Если подтвердится предположение о поджоге, силовики возбудят по данному факту уголовное дело, сообщил источник агентства.

В этом районе Находки пожары происходят с пугающей регулярностью. В конце прошлого года, как сообщало РИА «Восток-Медиа», сгорело здание, где располагались офис местного отделения Либерально-демократической партии России (ЛДПР) и автомобильная мойка.



