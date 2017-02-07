Приморье ждёт небольшой снегопад

Потеплеет в крае только к концу недели

В середине недели в Приморье ожидается небольшой снег. Потеплеет в крае только в концу семидневки. Пока в крае продолжается похолодание, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Накануне в Приморье начался активный заток холода с севера, усилился ветер. Минувшей ночью циклон покинул Японское море и, активно углубляясь, переместился в северо-западную часть Тихого океана. Однако его высотный центр продолжит влиять на погодные условия в крае. В некоторых районах даже возможен небольшой снег. При сильном северном ветре температура воздуха составит от −2 градусов на юге до −13 на севере. В краевом центре столбик термометра остановится на отметке -5… -7 градусов.

В целом, по данным портала «Примпогода», на предстоящей неделе погодные условия в Приморье будут определяться полем пониженного атмосферного давления. На большей территории края прогнозируется преобладание облачной погоды, временами возможен небольшой снег.

В четверг, 9 февраля, по южной половине Японского моря будет смещаться циклон, его фронтальные разделы пройдут через Приморье и принесут небольшой снег. Слабые осадки придут и во Владивосток.

Потепление в Приморье ожидается только в конце рабочей недели.