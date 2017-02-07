Сегодня в некоторых районах Владивостока ожидаются отключения света

Сегодня, 7 февраля, часть домов во Владивостоке специалисты отключат от электроснабжения. К концу рабочего дня свет вернётся в дома горожан. Неудобства связаны с плановой проверкой электросетей, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на «Владивостокское предприятие электрических сетей». Отключения пройдут по следующим адресам: Проспект 100 лет Владивостоку: 47; 3 ключ: 1, 1Д, 4, 5, 6, 8, 9, 9А, 13, 42, 49; Александровича: 82; Калинина: 115, 183, 206, 210, 214, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223А, 225, 231В; Нейбута: 57, 63, 65, 67; Пихтовая: 64А, 66, 68, 79, 81; Прапорщика Комарова: 45; Пугачёва: 1, 2, 3, 5, 5В, 7, 8, 9; Садовое общество «Энергетик»: 77; Садовое общество «Юбилейное»: 32; Садовое товарищество «Авангард»: 165; Садовое товарищество «Водник: 19, 429; Садовое товарищество «Восход»: 46, 49А, 58, 60, 68; Свердлова: 5, 5Н, 5П, 5С, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21; Связи: 3, 5, 22, 22А, 22Б, 24; Сипягина: 34; Шилкинская: 8, 10; Яблоневая: 63В.

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