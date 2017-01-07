Владимир Миклушевский: Рождество — это тёплый семейный праздник

В Приморском крае отмечают Рождество Христово. С праздником верующих поздравил губернатор Владимир Миклушевский. Он отметил, что это событие объединяет людей и учит быть милосердными.

«Дорогие приморцы! Поздравляю вас с Рождеством Христовым! Этот тёплый семейный праздник наполнен особым смыслом. Он несёт людям свет любви, укрепляет веру в лучшее, учит милосердию и состраданию. Рождество Христово объединяет нас в стремлении сохранить духовно-нравственные ценности России, её великое культурное наследие», — отметил глава региона в поздравлении на официальном сайте краевой администрации.

Губернатор Приморского края пожелал жителям региона счастья, крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях.

«Пусть в ваших семьях всегда царит радость, любовь и согласие! Счастливого Рождества!», — подчеркнул Владимир Миклушевский.

Рождество Христово — один из важнейших христианских праздников, отнесённый к государственным в более чем ста странах мира. Православные празднуют его 7 января. Событие входит в число двунадесятых праздников и предваряется постом. В Приморье в этот день во всех храмах проходят богослужения, тематические праздничные мероприятия.