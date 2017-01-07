Владивостокский "Адмирал" омрачил Новый год "Медвешчаку"

Хоккейная команда из Владивостока начала 2017 год с уверенной победы. «Адмирал» на выезде обыграл «Медвешчак» из Загреба со счётом 4:1 и завоевал три очка, что позволило «морякам» прочнее закрепиться в зоне плей-офф.

Приморцы не сразу вкатились в игру, чем на третьей минуте воспользовался Кирилл Воронин, перешедший в «Медвешчак» за 30 минут до закрытия трансферного окна, как раз из владивостокского клуба. Гол получился курьёзным: Воронин прострелил, а шайба предательски попала в защитника и влетела в сетку ворот Никиты Серебрякова.

Как сообщает пресс-служба «Адмирала», отыгрались «моряки» в концовке первой двадцатиминутки: Павел Макаренко промчался по левому флангу за ворота и скинул шайбу на пятак Максиму Казакову. Форвард, обретающий в последних матчах всё большую уверенность, был точен.

К экватору матча силы хозяев, проводивших второй матч за два дня, начали таять. «Адмирал» прибрал инициативу к своим рукам и начал создавать у ворот Майкла Гарнетта момент за моментом, но голкипер был неприступен, раз за разом срывая аплодисменты публики. Всё же на 35-й минуте он оказался бессилен: Джеймс Райт точной передачей подключил к атаке Артёма Земчёнка, который кистевым броском вывел «моряков» вперёд.

В третьем периоде Александр Горшков в третий раз огорчил голкипера хорватской команды, воспользовавшись классной передачей Джонатона Блума, а за секунду до сирены Максим Казаков оформил дубль, отправив четвёртую шайбу в пустые ворота.

Следующий матч «моряки» проведут 8 января. В Братиславе игроки «Адмирала» скрестят клюшки с местным «Слованом».