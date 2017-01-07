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Корабль Тихоокеанского флота осмотрел скандальный президент Филиппин

Корабль Тихоокеанского флота осмотрел скандальный президент Филиппин
На борту "Адмирала Трибуц" он предложил швартоваться российским судам у себя в качестве союзных
сегодня, 11:00
Общество | Приморский край
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Фото: Romeo Ranoco/Reuters; Видео: Ruptly

Президент Филиппин Родриго Дутерте осмотрел большой противолодочный корабль Военно-Морского Флота РФ «Адмирал Трибуц», который в данный момент находится в порту Манилы. Скандально известный политик предложил судам из России швартоваться на Филиппинах в качестве союзных.

Российский БПК в октябре 2016 года в составе отряда кораблей Тихоокеанского флота покинул Владивосток и отправился на боевую службу в Индийский океан. 6 января «Адмирал Трибуц» прибыл в порт Манилы для пополнения запасов продовольствия, отдыха команды, а также посещения представителей Вооруженных сил Филиппин с дружественным визитом.

«Мы приветствуем наших российских друзей. Можете швартоваться здесь в любое время для всего: для игры, для пополнения запасов или, может быть, в качестве нашего союзника, чтобы защитить нас», — заявил Родриго Дутерте.

Как сообщает «Газета.Ru», Тихоокеанскому флоту крайне необходимо иметь промежуточные стоянки при походах в Индийский океан. В отличие от США, которые имеют десятки баз по всему миру, в распоряжении России за её пределами есть только сирийский Тартус.

Ранее лидер Филиппин сообщал, что его страна может присоединиться к «новому порядку» во главе с Китаем и Россией. Однако впоследствии политик быстро отказался от своих слов.

В начале декабря он заявил, что его страна не готова к заключению военных союзов с Китаем и Россией. Он также упомянул, что Филиппины связаны оборонным договором с США, который был заключён в 1951 году после обретения страной формальной независимости от Вашингтона. На изменение позиции Дутерте могло повлиять избрание президентом США Дональда Трампа, которому филиппинский лидер симпатизирует. По словам Дутерте, он уже «заверил» американского лидера в том, что дорожит связями с Соединёнными Штатами.

По информации РИА «Новости», в зарубежных СМИ появилась информация, что Россия и Филиппины могут провести совместные учения. Кроме того, агентство Reuters со ссылкой на посла России в Маниле Игоря Ховаева сообщало, что Российская Федерация готова поставлять на Филиппины современное оружие, включая самолёты и подводные лодки.

 
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