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ДВФУ будет шефствовать над школами Русского острова

ДВФУ будет шефствовать над школами Русского острова
На первых порах с учениками занимаются студенты
6 минут назад
Первоклассное портфолио | Приморский край
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Фото: vlc.ru

Дальневосточный федеральный университет и администрация Владивостока разрабатывают программу развития средних школ Русского острова. Предполагается, что в неё войдут образовательные и внеучебные мероприятия. Подшефными для университета станут три общеобразовательных школы - №5, №15, №20, расположенные в поселках Подножье, Канал и КЭТ.

О том, чтобы университет взял шефство над островными школами, руководителя ДВФУ попросили сами жители Русского. Два месяца назад состоялась встреча, готовясь к которой, островитяне составили перечень предложений: организовать репетиторство студентов-старшекурсников для учеников местных школ, объединить школы острова в единое учебное заведение, дать возможность детям из ближних посёлков заниматься спортом в университете и другие. Хотя не все эти предложения были взяты в работу, но главная идея – шефства вуза над местными школами – получила поддержку исполняющего обязанности ректора ДВФУ Никиты Анисимова.

Первыми в островные школы отправились бойцы педагогических отрядов ДВФУ «Делфис» и «Вместе». Как сообщает пресс-служба вуза, студенты провели для учеников творческие и обучающие игры,  занялись одним из школьных музеев. В ближайшее время занятия для детей организуют активисты Молодежного тренинг-центра «Равный равному», центра подготовки волонтеров, клубов «Интеллектуальные бои» и «Модель ООН на Дальнем Востоке».  Со следующего учебного года университет планирует приглашать ребят из ближайших школ в  математические и инженерные кружки, спортивные секции.

«Как отец двух детей дошкольного возраста, крайне рад такому развитию событий!» - прокомментировал отзывчивость университетского руководства постоянный житель Русского острова и организатор ледовой велогонки «Тур де Папенберг» Денис Ясинков. 

 
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