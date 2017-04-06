Неожиданные новости о Серёге Питерском появились в Сети

Путешествие Серёги Питерского на Дальний Восток официально закончилось. После долгого молчания о парне из Санкт-Петербурга, исколесившим Приморье, наконец, появилась информация. Полюбившийся приморцам герой совсем недавно вернулся домой, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Финальные сцены затяжного путешествия Серёги появились в его официальных группах в социальных сетях.

«Серёга Питерский добрался до Санкт-Петербурга. Сейчас он находится с семьёй. Всё у него хорошо», - говорится в сообщении.

До культурной столицы России Серёгу добросил дальнобойщик. Это произошло ещё 23 марта, однако видеозапись возвращения домой появилась в сети только сейчас.

«Счастливого пути. Не унывайте. Всего можно добиться», - сказал путешественник в завершении своего пешего марафона.

Этой новости заметно обрадовались подписчики. Многие высказались, что ему пора на Первый канал к Андрею Малахову на передачу «Пусть говорят».

Известия о судьбе Питерского перестали поступать несколько месяцев назад. В начале этого года путешествие Питерского закончилось - за бродягой в Приморье приехала мама. Она увезла сына, но в итоге он отказался ехать с мамой домой в Санкт-Петербург и остался в Москве.

Ранее РИА «Восток-Медиа» подробно писало о похождениях Питерского. Щеулин вышел из Петербурга около двух лет назад, чтобы дойти до Владивостока. После этого он отправился исследовать Приморский край. Всю осень 2016 года путешественник провёл на севере региона — бродил по районам, пострадавшим от тайфуна «Лайонрок». Пик непогоды парень переждал в Ольгинском районе, после чего отправился в посёлок Кавалерово, по которому серьёзно прошлась стихия. Интересно, что некоторые приморцы невзлюбили путешественника и даже желали, чтобы Серёгу съел тигр.

Сам парень упорно считал, что проживёт только до начала 2017 года и умрёт 2 января. В середине ноября прошлого года Сергей прошёл посёлок Светлая, а затем останавливался в селе Перетычиха Тернейского района. В Хабаровский край Питерский отправился, чтобы из посёлка Ванино, который находится недалеко от Совгавани, рвануть на Сахалин. Некоторое время он провёл на вахте лесорубов на границе Хабаровского и Приморского краёв — на Самаргинском лесозаготовительном участке-1, где охранял огонь в печке.