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В отношении председателя думы в Приморье возбуждено уголовное дело

В отношении председателя думы в Приморье возбуждено уголовное дело
Женщину-спикера уличили в мошенничестве
26 минут назад
Закон | Приморский край
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Фото: pixabay.com

В Приморье в отношении заместителя председателя думы одного из районов возбуждено уголовное дело.  В течение нескольких месяцев временно исполнявшая обязанности спикера думы Хорольского района Александра Павлушко подозревается в мошенничестве, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю, Александра Павлушко с марта по июнь 2015 года исполняла обязанности председателя думы Хорольского района. В этот период, по версии следствия, она заключила от имени думы договоры с физическим лицом, то есть сама с собой. Исполнитель должен был оказывать услуги переплёта (сшивания) документов, подлежащих хранению. При этом данная работа фактически выполнялась другим сотрудником думы, и ей за это выплачивалась ежемесячная заработная плата.

«Спикер предоставила в бухгалтерию думы Хорольского муниципального района соответствующие документы, и ей на основании платёжных получений были перечислены деньги. Путём обмана из бюджета думы Хорольского муниципального района похищено больше 50 тысяч рублей. Похищенными деньгами фигурантка распорядилась по своему усмотрению», - уточнила старший помощник руководителя следственного управления, подполковник юстиции Аврора Римская.

Александра Павлушко является депутатом думы 5-го созыва по избирательному округу № 10. С 20 сентября 2013 года занимает место заместителя председателя думы. Является почётным жителем Хорольского района.

 
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