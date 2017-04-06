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Судьба владивостокского леса на Змеинке до сих пор не решена

Судьба владивостокского леса на Змеинке до сих пор не решена
Чиновники не могут сказать, что именно там построят
7 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: newsvl.ru, blog25.ru

Власти Владивостока до сих пор не знают, что именно будут строить в лесном массиве на Змеинке. Строительная компания, арендовавшая землю, так и не предоставила проектные документы, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Жители владивостокского микрорайона Змеинка практически год борются за сохранение зелёной зоны возле своих домов. Всё началось с того, что в июне 2016 года городские власти отдали лесной массив площадью 13,5 гектара под застройку компании «Эко-Плюс». Местные жители посчитали, что в результате он оказался под угрозой полного уничтожения. Лес на Змеинке – едва ли не единственное место для отдыха жителей этого района. С тех пор инициативная группа горожан добивается того, чтобы власти отменили строительство в лесном массиве. За прошедшее время они обратились уже во все возможные инстанции, провели митинг, но безуспешно.

Об этом корреспонденту РИА «Восток-Медиа» рассказала представительница инициативной группы Ольга Дымникова. «Мы обращались в администрацию Владивостока, в краевую прокуратуру, написали четыре письма губернатору Миклушевскому. Примерно две недели назад я рассказывала о нашей проблеме депутатам Законодательного собрания. Всё это было без толку. Нам говорят, что всё законно, что там нужно строить дома по программе «Жильё для молодой семьи», - пояснила она. При этом всё сделано по закону: находится этот огромный массив в зоне застройки многоэтажными жилыми домами. По мнению Ольги Дымниковой, его надо перевести в зону городских лесов.

Возмущение жителей понятно – действительно, лесной массив возле картодрома «Змеинка» является единственной зелёной зоной в этом районе. Любое строительство горожане воспринимают в штыки – печальных примеров различного самоуправства во Владивостоке хватает. Однако в администрации города считают, что опасения жителей беспочвенны. Во-первых, данная территория была отведена под многоэтажную застройку ещё при советской власти – в 1989 году. Во-вторых, стройка затронет лишь часть лесного массива. И, наконец, при любом раскладе строители обязаны оставить не менее 30 % участка для озеленения.

Впрочем, даже такие заявления делать пока рано. Дело в том, что компания «Эко-Плюс» до сих пор не предоставила никакой проектной документации. Она должна была сделать её в течение полугода – то есть до декабря 2016-го. На сегодняшний день бумаги в мэрию никто не отправил. Иными словами, чиновники сами не знают, что именно «Эко-Плюс» намеревается строить в районе Змеинки. 

 
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