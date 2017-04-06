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Во Владивостоке партийцы, чиновники и ГИБДД взялись за Змеинку

Во Владивостоке партийцы, чиновники и ГИБДД взялись за Змеинку
С наступлением весны в Приморье активизировалась работа проекта "Безопасные дороги"
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Общество | Приморский край
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Фото: primorsk.er.ru

Комиссия в составе замсекретаря регионального отделения «Единой России», сотрудников ГИБДД и представителей администрации Владивостока проинспектировала состояние автодорог в районе Змеинки. Особое внимание ревизоры уделили пешеходным переходам.

Руководитель партийного проекта «Безопасные дороги» в Приморье, заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», депутат Законодательного собрания Юрий Корсаков провёл выездное совещание в жилом микрорайоне Змеинка города Владивостока. Именно отсюда в партию поступает большое количество жалоб на плохие дорожные условия, отсутствие дорожных знаков и стритрейсеров.

В начале рейда по Первомайскому району заместитель начальника управления дорог и благоустройства администрации Владивостока Максим Акульшин, руководитель проекта Юрий Корсаков и сотрудники ГИБДД встретились с жильцами дома по улице Приморской, 1.


 

По словам жителей, на дорожном участке возле дома постоянно возникают аварийные ситуации с участием пешеходов, в том числе детей, перебегающих дорогу в неположенном месте. Власти приняли решение установить здесь предупреждающий знак. Также участники инспекционной поездки предложили жильцам провести общее собрание по вопросам сноса гаражей возле дороги и установке «лежачего полицейского».

Следующим пунктом рейда комиссии стала средняя школа № 35. Жители микрорайона обращались ранее с просьбой установить предупреждающие знаки возле учебного заведения. Представитель администрации города пообещал, что они появятся в самое ближайшее время.

В ходе совещания члены комиссии пришли к мнению, что нужно усиливать работу по выявлению потенциально опасных участков дорог, где не хватает дорожных знаков. А именно возле школ и детских садов.

«С наступлением весны и положительных температур в Приморье мы проводим выезды и на месте знакомимся с состоянием безопасности автомобильных дорог, – отметил координатор партийного проекта «Безопасные дороги» в регионе Юрий Корсаков. – Перед летними каникулами особое внимание надо уделять пешеходным переходам, поведению школьников на дорогах. Мы выявили ряд недочётов в системе дорожной безопасности, которые будут исправлены».

«Безопасные дороги» «Единой России» – профилактический проект, направленный на снижение количества дорожно-транспортных происшествий. В 2017 году на ремонт дорог и дорожную безопасность Владивостокской агломерации власти выделили 625 миллионов рублей из федерального, 720 миллионов из краевого и 97 из муниципальных бюджетов.

 
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