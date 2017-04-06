"Дело Жанны Семенцовой" превратилось в ток-шоу о семейных проблемах

Во Владивостоке продолжается суд по делу об убийстве сотрудницы МВД Жанны Семенцовой, сообщает РИА «Восток-Медиа». На сегодняшнем процессе стороны разбирались в перипетиях невесёлой семейной жизни погибшей.

Сегодня в Приморском краевом суде прошло очередное заседание по делу об убийстве Жанны Семенцовой. Этот процесс стал одним из самых неоднозначных за последние годы. Гособвинение считает, что бывший супруг жертвы заказал своим знакомым убийство жены. Сами подсудимые отрицают данные обвинения. Как считает следствие, предполагаемый организатор преступления – Дмитрий Семенцов – организовал заказное убийство бывшей жены, Жанны. Мотив для этого был - после развода и делёжки имущества он должен был заплатить бывшей супруге 2 миллиона рублей за долю в квартире. Ещё одной причиной преступления обвинение считает «неприязненные отношения» Дмитрия и Жанны.

«Квартирный вопрос» и рукоприкладство

Именно второй мотив стал одним из наиболее обсуждаемых на сегодняшнем заседании. На процессе допросили нескольких свидетелей со стороны обвинения. Процесс превратился в своеобразное подобие ток-шоу о семейных проблемах: и прокурора, и адвокатов, в первую очередь интересовали детали семейной жизни четы Семенцовых. Обе стороны пытались доказать или опровергнуть неприязнь между жертвой и обвиняемым.

Первой на сегодняшнем заседании выступила тётя Дмитрия Семенцова. Как оказалось, племянник хранил у неё в магазине деньги, которые он должен был выплатить за долю в квартире. «Он однажды зашёл, попросил, чтобы я сохранила у себя эти деньги. Дело в том, что Дмитрий должен был встретиться со своей бывшей женой недалеко от моего магазина. Сколько там было – я не считала. Положила всё в сейф. 23 апреля, в день встречи с Жанной, Дмитрий позвонил, сказал, что она не пришла на встречу, пропала. Затем исчез и мой племянник. Как оказалось, его задержали следователи. Я перепугалась и положила все деньги на счёт в банке. Там оказалось два миллиона рублей», - рассказала родственница обвиняемого.

Поведала она и о семейной жизни Семенцовых. В начале отношений пара была счастлива, у них родилась дочка. Когда малышке исполнилось три года, Жанна устроилась на работу в МВД. Со слов тёти, у женщины появились свои деньги, она начала ходить по ночным клубам. Всё это не нравилось Дмитрию, в семье начались проблемы. В конце концов, отношения пары испортились совершенно. Дело доходило до рукоприкладства. Супруги несколько раз расходились и сходились заново, но, в конце концов, решили развестись. Несмотря на наличие брачного контракта, без имущественных дрязг не обошлось. К слову говоря, родственники с обеих сторон до сих спорят между собой из-за пресловутого «квартирного вопроса». Существовала ли между ними открытая неприязнь, свидетельница сказать затруднилась. «Я несколько раз говорила Жанне – если у вас всё так плохо, разводитесь, зачем терпеть? Они, конечно, поднимали такой вопрос, но всё равно ещё какое-то время пытались наладить отношения. После развода супруги какое-то время жили в одной квартире. Они разъехались только после того, как у Жанны появился новый молодой человек, Казанбек. Она с дочкой переехала к нему», - рассказала тётя подсудимого.

«Бразильские» страсти

После этого суд допросил старого друга Жанны Семенцовой – Игоря. Он знал погибшую ещё со школы. По существу дела мужчина ничего не знал. Зато стороны процесса живо интересовались всем, что он знал о семейной жизни обвиняемого и его супруги. Игорь рассказал, что спустя несколько лет совместной жизни в семье обвиняемого всё пошло наперекосяк. Дмитрий начал периодически избивать супругу и скандалить. Напряжённые отношения сохранились и после развода. «Его очень злило, что Жанна начала встречаться с Казанбеком. Мы обсуждали эту тему за несколько месяцев до преступления. Он сильно возмущался тем, что его дочку будет воспитывать человек восточной культуры», - сообщил свидетель. Впрочем, Игорь тоже не смог сказать, существовала ли неприязнь между бывшими супругами.

Стоит отметить, что самого Дмитрия Семенцова на суде не было – в зале находились только четверо предполагаемых исполнителей убийства. В ходе одного из предыдущих заседаний судья удалила Дмитрия из зала за процессуальные нарушения во время допроса свидетелей. Из-за того, что дело рассматривается коллегией присяжных, сторонам процесса нужно быть очень внимательными к своим словам. Любые вопросы, которые не относятся к существу дела и могут повлиять на мнение заседателей, строго пресекаются судом. Подсудимый же постоянно задавал свидетелям вопросы подобного рода. Между тем, он через адвоката передал ходатайство с просьбой признать показания Игоря незаконными. По мнению Дмитрия Семенцова, свидетель испытывал к нему неприязнь и презрение, а вот Жанне, наоборот, симпатизировал. «Я уверен, что с помощью своих показаний он попытается отомстить мне за гибель моей жены, выставить меня исключительно плохим человеком. Он является лицом, заинтересованным в обвинительном приговоре», - пояснил он свою позицию. Впрочем, судью Олесю Криловец доводы Семенцова не убедили. Она отметила, что Игорь отвечал строго на поставленные вопросы, а его показания не противоречат словам других свидетелей. Так что претензии подсудимого признали необоснованными.

РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что «дело Жанны Семенцовой» рассматривается во Владивостоке уже второй раз. Во время первого слушания суд счёл подсудимых виновными и дал им приличные тюремные сроки. Однако стороне защиты удалось добиться повторного пересмотра дела в суде. По мнению адвокатов, первый процесс проходил со множеством нарушений.