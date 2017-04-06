Учёные назвали причины массового выброса камбалы во Владивостоке

Учёные Тихоокеанского океанологического института высказали предположительные причины массового выброса камбалы во Владивостоке, сообщает РИА «Восток-Медиа». В числе наиболее вероятных – воздействие электрических полей от кабелей на дне Амурского залива.

5 апреля в столице Приморья, в районе Эгершельда, местные жители заметили на берегу рыбу и обратились в редакцию агентства. К тому же очевидцы необычного зрелища опубликовали видео произошедшего в сети Интернет.

Главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН Владимир Раков отметил в беседе с корреспондентом «Восток-Медиа»: «В целом для камбалы это нехарактерно. Я бы выдвинул две основных версии. Первая - сезонная гипоксия вод Амурского залива. Но опять же для камбалы это странно – обычно в таких случаях регистрируется выброс на берег мойвы или корюшки-прибойки. Наиболее вероятным «кандидатом» я бы назвал воздействие электрического поля, в особенности вокруг сетевых и оптоволоконных кабелей, что проложены между островами Русский, Попова и материковой частью Владивостока. Эти поля с лёгкостью могут дезориентировать рыбу, и та, вполне вероятно, может выброситься на берег».

Корреспондент редакции ознакомился с научной работой другого учёного океанологического института - «Сезонная гипоксия Амурского залива» - и побеседовал с автором диссертации Петром Тищенко. Он сказал: «Я бы полностью исключил версию с недостатком кислорода в воде – в марте мы регистрировали перенасыщение вод залива этим элементом. Ни о какой гипоксии в апреле я, как эксперт в это области, не стал бы говорить».