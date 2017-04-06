Жители Приморья всё чаще отказываются от работы и секса

Во Владивостоке в рамках Всемирного дня здоровья ведущие специалисты в области клинической психологии и психиатрии провели пресс-конференцию, посвящённую людям, страдающим депрессией. Доктор медицинских наук Илья Ульянов и доктор психологических наук Наталья Кравцова рассказали о первых симптомах депрессии, методах её профилактики и лечения, а также причинах возникновения недуга. РИА «Восток-Медиа» приводит наиболее интересные рекомендации.

Специалисты утверждают, что такое заболевание, как «классическая депрессия», охватывает всё население. Взрослые люди, дети, а в особенности те, кто в данный момент переживает возрастные кризисы, могут, сами того не подозревая, заболеть депрессией. Симптомы, на первый взгляд, кажутся совсем безобидными и неопасными. Но если на это не обращать внимания, плохое настроение может затянуться надолго.

«Сначала возникают плохое настроение, апатия, нежелание что-либо делать. После чего появляется слабость, сонливость, боль в суставах, позвоночнике. Человек, страдающий депрессией, перестаёт интересоваться окружающим миром, живёт где-то в своих мыслях. Он отказывается от сексуальной, коммуникационной, трудовой деятельности, – рассказала заведующая кафедрой клинической психологии Тихоокеанского государственного медицинского университета Наталья Кравцова. – И такое состояние лечить самостоятельно крайне не рекомендуется. В первую очередь нужно самому понять, что да, я болен, и только после подобного осознания возможно лечение».





Чтобы избежать тяжёлых последствий, психологи рекомендуют обращаться к специалистам на ранних стадиях заболевания. Но, к сожалению, далеко не все следуют советам профессионалов, поэтому свою болезнь скрывают.

«Статистика такова, что 70 % депрессий не диагностированы и лишь примерно в трети случаях граждане обращаются к психологам. Особенно стоит отметить расстройства у детей. Наша страна входит в тройку лидеров по детским суицидам, – обрисовал ситуацию заведующий кафедрой психиатрии и неврологии ТГМУ Илья Ульянов. – Непонимание родителей, школьные проблемы, открытый доступ в Интернет – всё это влияет на детей».

Тем, кого охватила депрессия, медики советуют высыпаться, правильно питаться, а также вспоминать о своих детских мечтах и целях. По возможности пробовать что-то новое для себя, пусть это будет кружок танцев или курсы выживания, но самая важная задача – разнообразить свою жизнь и полюбить её.