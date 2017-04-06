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В музее Находки девушек научат этикету

В музее Находки девушек научат этикету
А также расскажут, как добиваться успеха, не раздражая ближних
15 минут назад
Идём в музей | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Находкинский музей на этой неделе в рамках выставки «Я и 40 кошек», о которой ранее рассказывало РИА «Восток-Медиа», проведёт два мероприятия. Оба адресованы представительницам прекрасной половины человечества.

 8 апреля в 14:00 здесь организуют беседу-тренинг для девушек «Современный этикет: нескучные правила». На нём музейные сотрудники расскажут собравшимся об истории правил поведения в обществе в прежние века и сегодня. Эти правила регулируют не только общение между незнакомыми представителями разного пола, но и между начальником и подчинённым, друзьями и сотрудниками. История сохранила предписания, касающиеся мельчайших деталей – например, громкости голоса, с которой допустимо вести беседу с тем или иным человеком. Девушек научат многим полезным вещам: как выходить из конфликта с достоинством, как вести себя на публике и в кругу друзей, как сохранять имидж леди в любой ситуации.   

Второй встречей станет «Деловой разговор: формула успеха»,назначенный на 9 апреля. Как и первая беседа-тренинг, он продлится два часа, начавшись в 14:00. На это мероприятие соберутся приглашённые гости – успешные предпринимательницы, общественницы и творческие личности Находки. Будут среди них и те, кто просто «работает мамой» - Лия Тимошенко и Ольга Орлова поделятся секретами ведения домашнего хозяйства и построения гармоничных семейных отношений, дающих женщине ощущение самореализации и счастья. Ведущими встречи станут Марина Каплина и Наталья Вариводова.


 
 
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