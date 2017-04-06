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Голубоглазого заключённого поймали в приморском лесу

Голубоглазого заключённого поймали в приморском лесу
Теперь к первому сроку добавится наказание за побег
только что
Происшествия | Приморский край
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Фото: 25.fsin.su

Меньше суток понадобилось сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний в Приморье и полицейским, чтобы найти и вернуть беглого заключённого в колонию-поселение №26. Информацию о ночном побеге ранее распространила пресс-служба ГУФСИН, с просьбой к населению оказать содействие в поиске. К этому часу 33-летнего Виталия Петрова уже задержали.

В ориентировке были указаны приметы: голубые глаза, русые волосы, средний рост и оттопыренные уши. Побег случился незадолго до дня рождения заключённого.

Руководитель пресс-службы ведомства Виктория Завьялова рассказала РИА «Восток-Медиа»: «Его нашли примерно в 10 километрах от колонии, которая находится рядом с морем, в посёлке Приморский. Прятался в лесу. В колонии житель одного из сельских районов края отбывал наказание за кражу по первой части 158-й статьи УК РФ. С осени 2014 года Петров успел отсидеть половину срока, работал на птицеферме. Теперь срок может увеличиться из-за побега».

Колония-поселение № 26 (КП-26) – это исправительное учреждение «облегчённого» типа. Заключённые там содержатся без охраны, но под надзором администрации, и свободно перемещаются по территории колонии.


 

    

 
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