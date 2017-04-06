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В центре Владивостока ограничат движение и парковку

В центре Владивостока ограничат движение и парковку
Водители не смогут проехать по 11 направлениям
только что
Транспорт | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В столице Приморья перекроют движение. Временные ограничения связаны с открытие велосезона, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации пресс-службы администрации Владивостока спортивно-массовое мероприятие «Велосезон-2017» пройдёт в субботу, 8 апреля. В связи с этим сотрудники полиции на время запретят движение и парковку транспортных средств на нескольких центральных улицах города.

Так, с 11:00 до 12:15 автомобилистам придётся потесниться на  улице Октябрьская от перекрестка улиц Октябрьская – Океанский проспект до перекрестка улиц Октябрьская – Алеутская.

Также с 12:00 до 13:00 движение и парковка будут ограничены на следующих участках автомобильных дорог:

− по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Советская до пересечения с переулком Павленко по направлению от улицы Советская в сторону переулка Павленко;

− по переулку Павленко: от пересечения с Океанским проспектом до пересечения с улицей Уткинская;

− по улице Алеутская: от пересечения с улицей Уткинская до пересечения с улицей Семеновская;

− на участке автомобильной дороги от дома № 13 по улице Октябрьская до пересечения с улицей Алеутская;

− по улице Прапорщика Комарова: от пересечения с Океанским проспектом до пересечения с улицей Алеутская;

− по улице Пологая: от пересечения с улицей Пограничная до пересечения с улицей Алеутская;

− по улице Фонтанная: от пересечения с Океанским проспектом до пересечения с улицей Алеутская;

− по улице Семеновская: от пересечения с улицей Алеутская до пересечения с улицей Корабельная Набережная;

− по улице Корабельная Набережная: от пересечения с улицей Семеновская до дома № 21 по улице Корабельная Набережная;

− по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Корабельная Набережная до дома № 1а по Океанскому проспекту;

− по Светланскому переулку: от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Корабельная Набережная.

Объехать закрытые участки водители смогут по улицам Набережная, Тигровая, Советская, проспекту Красного Знамени, Иманская, Светланская, Пологая, Суханова, Лазо, Западная, Батарейная, Всеволода Сибирцева и Океанскому проспекту.


 
 
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