Во Владивостоке возобновляет работу ярмарка на площади

7 апреля в центре Владивостока вновь расположится продовольственная ярмарка выходного дня. Как и в предыдущие годы, она будет работать в пятницу и субботу, а в воскресенье площадь предстанет чистой. Новым станет график работы торговых рядов: первые продавцы будут готовы встретить покупателей уже в 8 часов утра в пятницу. В первый день торговли ярмарка работает до 19 часов, в во второй – с 9 до 18. Однако многие фермеры или представители предприятий из отдалённых районов закрывают торговые точки ещё раньше, распродав всю продукцию и стремясь добраться до своих населённых пунктов засветло.

Традиционно на центральной площади продают свежие колбасы и рыбу, выпечку и хлеб, мёд, соления, дикоросы, в сезон – рассаду и саженцы. Всё это попадает к покупателю без посредников, напрямую от товаропроизводителей. Поэтому покупатели обоснованно ждут от продавцов невысоких цен. Такого же мнения придерживается новый вице-губернатор края Денис Бочкарёв, курирующий сферу сельского хозяйства. Как сообщает пресс-служба администрации края, он назвал продуктовые ярмарки на площади одним из способов сдерживания роста цен на популярные продукты.

РИА «Восток-Медиа» не раз освещало работу ярмарок в предыдущие сезоны. По поручению губернатора Приморья Владимира Миклушевского аналогичные ярмарки проводятся во многих муниципалитетах края.