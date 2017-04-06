Неделя французского кино во Владивостоке пройдёт в середине апреля

Сегодня четверг, 06 апреля 2017 года, 12:43
В Хабаровске ребёнка пришибло куском шифера
В Хабаровске ребёнка пришибло куском шифера
На Дальнем Востоке станет больше школ и детсадов для инвалидов
На Дальнем Востоке станет больше школ и детсадов для инвалидов
В Приморье сбежал заключённый с голубыми глазами
В Приморье сбежал заключённый с голубыми глазами
Галушка сообщил новость о въезде в свободный порт Владивосток
Галушка сообщил новость о въезде в свободный порт Владивосток
"ЖКХ-контроль" помог жителям хабаровской пятиэтажки победить зловоние
"ЖКХ-контроль" помог жителям хабаровской пятиэтажки победить зловоние
Регионы:


Популярное
вчера, 20:32
Массовый выброс камбалы на берег случился во Владивостоке
вчера, 19:42
Сотрудник Уссурийской таможни подрался с мужчиной, проходившим досмотр
сегодня, 10:09
В Приморье сбежал заключённый с голубыми глазами
вчера, 15:44
Шестерых приморцев незаконно призвали в армию
вчера, 16:03
Новичков за рулём в Приморье будут безжалостно штрафовать
вчера, 18:56
В Приморье сегодня утонул дайвер
сегодня, 07:01
На Приморье обрушатся весенние грозы и шквалистый ветер
вчера, 20:55
В Приморье судебный пристав притворялся дворником
вчера, 13:59
Первая тысяча устройств "ЭРА-ГЛОНАСС" прибыла во Владивосток
вчера, 16:40
В Хабаровске семью переселили в барак из-за коммунальных долгов

Обсуждаемое
вчера, 20:32
14

Массовый выброс камбалы на берег случился во Владивостоке
вчера, 16:03
6

Новичков за рулём в Приморье будут безжалостно штрафовать
вчера, 19:42
6

Сотрудник Уссурийской таможни подрался с мужчиной, проходившим досмотр
вчера, 20:55
5

В Приморье судебный пристав притворялся дворником
вчера, 13:59
4

Первая тысяча устройств "ЭРА-ГЛОНАСС" прибыла во Владивосток
сегодня, 09:44
4

Галушка сообщил новость о въезде в свободный порт Владивосток
вчера, 18:17
3

Молодогвардейцы рассказали студентам о выборах без нарушений
вчера, 15:44
2

Шестерых приморцев незаконно призвали в армию
вчера, 16:40
2

В Хабаровске семью переселили в барак из-за коммунальных долгов
сегодня, 10:04
2

"Единая Россия" запустила голосование в социальных сетях
Народный топ новостей

Гость
Родом из Хабаровска: стартап "Экзобайк" и прототип электровелосипеда 29.03.2017
Родом из Хабаровска: стартап "Экзобайк" и прототип электровелосипеда
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие

Актуально
В Приморье Общественная палата займётся самыми наболевшими проблемами 04.04.2017
В Приморье Общественная палата займётся самыми наболевшими проблемами
Дальневосточный МедиаСаммит-2017 подготовил пакеты участников 03.04.2017
Дальневосточный МедиаСаммит-2017 подготовил пакеты участников
"Деловые Линии" рекомендуют на рынке грузоперевозок 31.03.2017
"Деловые Линии" рекомендуют на рынке грузоперевозок


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 872



Система Orphus

Неделя французского кино во Владивостоке пройдёт в середине апреля

Неделя французского кино во Владивостоке пройдёт в середине апреля
7 из 9 фильмов являются номинантами или лауреатами престижных кинопремий
только что
Культура | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: предоставлено организаторами

С 13 по 23 апреля в кинотеатре «Океан» вновь будут проходить сеансы традиционной Недели французского кино. Её курирует культурно-образовательная организация «Альянс Франсез-Владивосток» при поддержке Посольства Франции в России, Французского института и в партнёрстве с сетью кинотеатров «Иллюзион».

Как сообщают организаторы, программа 2017-го года отличается изысканным подбором: семь фильмов из девяти являются участниками Каннского и Венецианского кинофестивалей, номинантами или обладателями престижных кинопремий «Оскар» и «Сезар».

Сеансы не повторяются – ежедневно будет идти новый фильм. Откроет неделю фильм известного французского режиссера Брюно Подалидеса «На плаву ». Это лёгкое повествование о духе авантюризма, который толкает главного героя на перемены в жизни и байдарочное путешествие по реке за новыми впечатлениями. На пути его ждёт судьбоносная встреча, которая уж точно изменит жизнь любителя приключений.

Любителям жанра фэнтези адресованы фильмы «У Венсана нет панциря» и «Люди-птицы». Первый из них - история французского Ихтиандра, который на суше превращается в обыкновенного юношу, но по-настоящему сильным остаётся лишь в воде.  Действие фильма «Люди-птицы» начинается в парижском аэропорту, и его герои сталкиваются со сверхъестественными явлениями, что не проходит бесследно.

Непременно в программе будет и французская комедия – это фильм Себастьена Бетбедера «2 осени, 3 зимы». В центре сюжета – три романтика из французской столицы: 33-летний Арман, его девушка и его приятель. Их монологи – искренние рассказы о том, как непросто на четвертом десятке лет начать свою жизнь с чистого листа.

Приключенческая драма «Красивая жизнь» режиссера Жана Денизо  расскажет зрителям о противостоянии полиции и двух братьев, скрывающихся в лесу в течение многих лет.

Великолепный и добрый фильм о дружбе мальчика и собаки «Белль и Себастьян» снят на основе нескольких повестей французской писательницы и актрисы Сесиль Обри. На главную роль Себастьяна претендовало 2400 мальчиков. Двенадцать финалистов отправились вместе с режиссёром в горный район Веркор на юге Франции, где каждый из них мог попробовать себя в роли каюра собачьей упряжки. Там и был сделан окончательный выбор. Несмотря на дополнительные затраты, режиссёр Николя Ванье настоял, чтобы съёмки фильма проходили в три времени года: летом, осенью и зимой.

Любовь зрителей завоевала драма «Фиделио, или Одиссея Алис», рассказывающая о современных взаимоотношениях между мужчиной и женщиной, где все поставлено с ног на голову. Главную мужскую роль в фильме исполнил знаменитый французский актер, Мельвиль Пупо, известный по ролям в фильмах Франсуа Озона и Ксавье Долана.

Эмоциональный фильм «Наследники» основан на реальных событиях, фиксирует процесс поиска, изменения идей и взглядов молодежи и взаимодействия школьников разной национальности и вероисповедания в современной Франции.

Закроет фестиваль фильм классика французского кино, Филиппа де Брока, «Человек из Рио», со знаменитыми Жан-Полем Бельмондо и Франсуазой Дорлеак, старшей сестрой Катрин Денёв. Киновед Андрей Плахов писал: «Нестандартная красота Дорлеак — острый профиль, разлетающие по плечам или небрежно собранные в копну каштановые волосы — будет признана таким же эталоном современности, как «узаконенное уродство» Бельмондо: оба лица, появившиеся вместе в фильме «Человек из Рио», стали эмблемами «новой волны» и 60-х годов в целом».

Все фильмы демонстрируются на французском языке с русскими субтитрами.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru