Неделя французского кино во Владивостоке пройдёт в середине апреля

С 13 по 23 апреля в кинотеатре «Океан» вновь будут проходить сеансы традиционной Недели французского кино. Её курирует культурно-образовательная организация «Альянс Франсез-Владивосток» при поддержке Посольства Франции в России, Французского института и в партнёрстве с сетью кинотеатров «Иллюзион».

Как сообщают организаторы, программа 2017-го года отличается изысканным подбором: семь фильмов из девяти являются участниками Каннского и Венецианского кинофестивалей, номинантами или обладателями престижных кинопремий «Оскар» и «Сезар».

Сеансы не повторяются – ежедневно будет идти новый фильм. Откроет неделю фильм известного французского режиссера Брюно Подалидеса «На плаву ». Это лёгкое повествование о духе авантюризма, который толкает главного героя на перемены в жизни и байдарочное путешествие по реке за новыми впечатлениями. На пути его ждёт судьбоносная встреча, которая уж точно изменит жизнь любителя приключений.

Любителям жанра фэнтези адресованы фильмы «У Венсана нет панциря» и «Люди-птицы». Первый из них - история французского Ихтиандра, который на суше превращается в обыкновенного юношу, но по-настоящему сильным остаётся лишь в воде. Действие фильма «Люди-птицы» начинается в парижском аэропорту, и его герои сталкиваются со сверхъестественными явлениями, что не проходит бесследно.

Непременно в программе будет и французская комедия – это фильм Себастьена Бетбедера «2 осени, 3 зимы». В центре сюжета – три романтика из французской столицы: 33-летний Арман, его девушка и его приятель. Их монологи – искренние рассказы о том, как непросто на четвертом десятке лет начать свою жизнь с чистого листа.

Приключенческая драма «Красивая жизнь» режиссера Жана Денизо расскажет зрителям о противостоянии полиции и двух братьев, скрывающихся в лесу в течение многих лет.

Великолепный и добрый фильм о дружбе мальчика и собаки «Белль и Себастьян» снят на основе нескольких повестей французской писательницы и актрисы Сесиль Обри. На главную роль Себастьяна претендовало 2400 мальчиков. Двенадцать финалистов отправились вместе с режиссёром в горный район Веркор на юге Франции, где каждый из них мог попробовать себя в роли каюра собачьей упряжки. Там и был сделан окончательный выбор. Несмотря на дополнительные затраты, режиссёр Николя Ванье настоял, чтобы съёмки фильма проходили в три времени года: летом, осенью и зимой.

Любовь зрителей завоевала драма «Фиделио, или Одиссея Алис», рассказывающая о современных взаимоотношениях между мужчиной и женщиной, где все поставлено с ног на голову. Главную мужскую роль в фильме исполнил знаменитый французский актер, Мельвиль Пупо, известный по ролям в фильмах Франсуа Озона и Ксавье Долана.

Эмоциональный фильм «Наследники» основан на реальных событиях, фиксирует процесс поиска, изменения идей и взглядов молодежи и взаимодействия школьников разной национальности и вероисповедания в современной Франции.

Закроет фестиваль фильм классика французского кино, Филиппа де Брока, «Человек из Рио», со знаменитыми Жан-Полем Бельмондо и Франсуазой Дорлеак, старшей сестрой Катрин Денёв. Киновед Андрей Плахов писал: «Нестандартная красота Дорлеак — острый профиль, разлетающие по плечам или небрежно собранные в копну каштановые волосы — будет признана таким же эталоном современности, как «узаконенное уродство» Бельмондо: оба лица, появившиеся вместе в фильме «Человек из Рио», стали эмблемами «новой волны» и 60-х годов в целом».

Все фильмы демонстрируются на французском языке с русскими субтитрами.