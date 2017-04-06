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Автопоезд "Забота" с детскими врачами прибыл в Большой Камень

Автопоезд "Забота" с детскими врачами прибыл в Большой Камень
Специалисты ведут приём на базе местных школ
только что
Общество | Приморский край
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Фото: primorsky.ru

Медицинский автопоезд «Забота», ориентированный на работу с детьми, в эти дни впервые работает в Большом Камне. Как сообщает краевая пресс-служба, ежедневно врачи осматривают и консультируют от 50 до 70 детей. Возраст юных пациентов может быть любым – от первых месяцев до 18 лет. Главное условие для приёма - наличие полиса обязательного медицинского страхования.

Площадками для работы приезжих врачей стали большекаменские школы. С 5 по 7 апреля автопоезд работает на территории средней школы №2, а 8 апреля специалисты ждут всех желающих на территории средней школы №3. «Забота» пробудет в городе до 11 апреля.

В этом месяце автопоезд также побывает в рабочей командировке в ЗАТО Фокино и Партизанском муниципальном районе.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что 2 медицинских автопоезда работают в Приморском крае уже около двух лет. Первый же рейс «Заботы», который состоялся летом 2015 года, показал высокую востребованность квалифицированной врачебной помощи в приморской глубинке.

 
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