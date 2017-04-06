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В Приморье объявлен месячник легализации трудовых отношений

В Приморье объявлен месячник легализации трудовых отношений
Планируется анонимный опрос населения о "серых" зарплатах
19 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: Yugs.ru

В апреле департамент труда и соцразвития Приморского края объявил акцию по выявлению нелегальной трудовой занятости и нарушений в выплате зарплаты работникам организаций и предприятий. Организаторы рассчитывают на активизацию межведомственной работы по снижению неформальной занятости и планируют сформировать список организаций, где, по мнению жителей края, нарушается трудовое законодательство.

Одним из мероприятий акции станет анонимный опрос населения по проблеме «серых» схем в трудоустройстве и выплате заработной платы. Его итоги подведут в конце месяца. Аналогичный опрос краевой департамент уже проводил ранее, тогда специалистам удалось опросить более 8,5 тысячи приморцев. В основном это были люди с образованием, работающие в торговле, сферах образования, здравоохранения, транспорта и связи, строительства. Было установлено 167 организаций, где, по мнению респондентов, работодатели нарушают трудовое законодательство в части оформления трудовых отношений. Список попал в прокуратуру Приморского края.

В течение месяца сотрудники центров занятости и многофункциональных центров будут проводить бесплатные консультации по вопросам оформления трудовых отношений. За консультацией могут обратиться и работодатели, и рядовые приморцы, у которых возникли проблемы по поводу официального трудоустройства или зарплаты в «конверте».

По словам директора департамента Лилии Лаврентьевой, главная задача организаторов – сформировать негативное отношение приморцев к неформальной занятости.

«Граждане должны чётко понимать, что неоформленный договор, «серая» зарплата – это нарушение трудовых прав работника. Это уменьшенная оплата по больничному листу и пенсия не в полном объёме по итогу. Неофициальные трудовые отношения – это отсутствие какой-либо защиты перед недобросовестным работодателем. В свою очередь руководители предприятий и организаций, практикующие такие трудовые отношения, должны помнить об административной ответственности за несоблюдение указанного законодательства», – подчеркнула директор департамента.

Вице-губернатор Павел Серебряков также призвал муниципалитеты проявить особую заинтересованность в мероприятиях по легализации трудовых отношений, напомнив, что налоги от предприятий и организаций – главная составляющая местных бюджетов.

Справочная информация, памятки и анкета размещены на информационном портале департамента труда и социального развития Приморского края, а также на информационных стендах непосредственно в органах службы занятости и территориальных отделах департамента.

Проконсультироваться по вопросам «серой» заработной платы и заработной платы ниже установленного размера можно также по телефону горячей линии. Звонки сотрудники департамента принимают в рабочие дни с 9:00 до 17:00 по номеру: (423) 202-27-81.

 
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