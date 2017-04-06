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В Приморье сбежал заключённый с голубыми глазами

В Приморье сбежал заключённый с голубыми глазами
ГУФСИН просит жителей края помочь в поиске преступника
26 минут назад
Происшествия | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа", пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю

Сегодня ночью из колонии-поселения посёлка Приморского в Хасанском районе сбежал заключённый Виталий Петров. Информацию об этом, с указанием особых примет осуждённого, распространила пресс-служба ГУФСИН Приморского края.

Колония-поселение № 26 (КП-26) – это исправительное учреждение «облегчённого» типа, то есть заключённые содержатся там без охраны, а лишь под надзором администрации, свободно перемещаясь по территории колонии.

Сотрудники ведомства приняли усиленные меры по поискам Виталия Петрова и просят население края внимательнее отнестись к ориентировкам госорганов. Особые приметы беглеца: голубые глаза, русые волосы, средний рост и оттопыренные уши. 23 апреля ему исполнится 34 года.

Для располагающих информацией о местонахождении Виталия Петрова работают телефоны отдела розыска службы исполнения наказаний: (423) 230-53-27, 230-54-47 и дежурной части: (423) 230-53-11.

Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.


 

 
 
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