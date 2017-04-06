Сегодня не будет света на 10 улицах Владивостока

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Энергетики назвали все адреса отключений
|Фото: РИА "Восток-Медиа"
С 9 часов утра во Владивостоке начнутся традиционные для будней отключения электроэнергии. В списке на сайте муниципального «Владивостокского предприятия электрических сетей» указаны дома на 10 улицах:
Верхнепортовая: 7, 9, 9а,11, 25, 25в, 27, 27а, 29, 29а, 46;
Коралловая: 2а, 3, 6, 7, 10 – 15, 17, 18, 19, 22, 24, 26;
проспект Красного Знамени: 57;
Курильская (посёлок Трудовое): 5, 17, 19, 23, 25;
Нерчинская: 10а;
Тигровая: 16, 18, 19, 20а, 26;
Уборевича:38;
Уткинская: 21, 40;
Шевченко: 21в, 21е, 23, 25, 29, 31, 31а, 31д, 33а, 35, 35а, 37, 37г, 38, 38а, 39, 39б, 39в, 39г, 40 – 44, 46, 48, 50, 54, 68, 70.
Отключения будут варьироваться от двух до восьми часов и продлятся максимум до 17:00.