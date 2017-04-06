На Приморье обрушатся весенние грозы и шквалистый ветер

Сегодня по Приморью пройдут дожди, а в предстоящие выходные синоптики обещают первые весенние грозы и усиление ветра, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации портала «Примпогода», минувшей ночью к западным границам края подошёл циклон. Облачность его фронтальных разделов накрыла край. Температурный фон под облаками понизился до +1…+10 градусов. Утром местами уже начался или начнётся дождь. Днём в четверг, 6 апреля, циклон будет смещаться над краем и осадки распространятся на большую территорию. На побережье сохранится туман. При свежем ветре температурный фон составит +12…+18 градусов, в прибрежных районах – от +6 до +11 градусов.

В краевом центре четверг будет туманным и дождливым. К концу дня во Владивостоке прояснится и дождь прекратится. При этом температурный фон повысится до 9-11 градусов выше нуля.

Между тем, передают синоптики, в предстоящие выходные в регионе ожидаются первые весенние грозы. В субботу, 8 апреля, на юге Дальневосточного региона погоду будет определять углубляющийся циклон. Ухудшение погоды в Приморье начнётся ночью. К западным границам подойдут фронтальные разделы циклонического вихря, и пойдут дожди. В течение дня осадки усилятся и распространятся на большую территорию края. В зоне контрастного фронта возможны первые весенние грозы и шквалистый ветер. При этом максимальная температура воздуха составит +12…+18 градусов, на побережье – от +5 до +11 градусов.

В конце дня фронтальные разделы уйдут из Приморья, и в ночь на воскресенье осадки сохранятся только на севере. Вслед за циклоном в регион с севера вторгнется холодный воздух. Столбик термометра максимум поднимется до +8…+16 градусов.

Во Владивостоке в субботу ожидается облачная погода с небольшим дождём. В воскресенье, несмотря на свежий северный ветер, будет тепло, воздух прогреется до 13-15 градусов со знаком «плюс».