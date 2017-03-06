В одной из школ Владивостока установили контейнер для старых батареек

На днях в Международной лингвистической школе Владивостока появился заметный ярко-зелёный контейнер, предназначенный для сбора использованных батареек. Эта экологическая акция, осуществлённая школой совместно с компанией «ЭкоСтар Технолоджи», призвана воспитывать в учениках привычку думать о правильной утилизации индустриального мусора.

Как сообщает школьный сайт, собирать батарейки несколько месяцев назад предложили два одиннадцатиклассника - Александр Арзамасцев и Игорь Кокорин. Идею подхватили остальные школьники, и это вылилось в большой молодёжный проект, направленный на благо общества – такие проекты называют CAS (Chester's Alliance Stars). Пятиклассники Международной лингвистической школы тоже приняли участие в проекте, нарисовав плакаты на тему правильной утилизации батареек.

Как рассказала учитель английского языка и руководитель программы CAS Марина Кутепова, экологическое воспитание является обязательной частью обучения старшеклассников.

Партнёры проекта, обеспечившие установку контейнера в школе, поделились с ребятами полезной информацией: батарейки относятся к классу особо опасных бытовых отходов и, будучи бесконтрольно оставленными на земле, загрязняют тяжёлыми металлами почву.

Проект сбора батареек – не первый для учеников школы. Год назад они участвовали в фестивале экологических фильмов с сюжетом «Спасём лис острова Русский!».



