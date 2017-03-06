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Приморские полицейские расследуют дело браконьера на снегоходе

Приморские полицейские расследуют дело браконьера на снегоходе
Он проехал прямо по инспектору охотнадзора
полчаса назад
Общество | Приморский край
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Фото: pixabay.com

Полицейские занялись делом браконьера, сбившего специалиста охотнадзора. Сам инспектор рассказал подробности случившегося, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Полиция в Чугуевском районе Приморского края проводит проверку по факту ДТП, в результате которого пострадал охотинспектор. Происшествие произошло в лесном массиве урочища ключа Беленицкий. Водитель, управляя снегоходом «Буран» без регистрационного номерного знака, сбил старшего инспектора КГБУ «Дирекция по охране объектов животного мира» Приморского края. По информации пресс-службы управления МВД России по Приморскому краю, потерпевший получил ушиб левого тазобедренного сустава и повреждение внутренней связки коленного сустава. В результате он попал в больницу.

Пострадавшим оказался специалист департамента охотнадзора Приморья Александр Корнеев. Об этом рассказали в пресс-службе Амурского филиала WWF России. Он пытался помешать нарушителям скрыться на снегоходе и преградил им дорогу.

«Наша группа двигалась по лесной дороге по направлению от села Заветного в сторону Самарки. В лесном массиве мы заметили пустой автомобиль, от него начинали свой путь следы снегохода. Мы решили обследовать данную территорию, найти охотников и выяснить, есть ли у них документы, дающие им право охоты. На нас были форменная одежда, знаки различия, жетоны на груди, то есть людям на снегоходе было легко узнать в нас представителей власти», - рассказал подробности сам Александр Корнеев.

По результатам работы в 2016 году оперативная группа   приморской «Дирекции по охране объектов животного мира и ООПТ», возглавляемая Александром Корнеевым, трижды становилась победителем: в номинации «Лидер» она заняла 1-е место, в номинации «Копытные» – 2-е место и в номинации «Оружие» – 1-е место.

Личность человека, управлявшего снегоходом, уже установлена – им оказался житель села Самарка Чугуевского района 1974 года рождения.

 
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