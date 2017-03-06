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Уссурийску пока "не светит" появление рыбного рынка

Уссурийску пока "не светит" появление рыбного рынка
Участники рынка: в нынешних экономических реалиях это просто невыгодно
только что
Экономика | Приморский край
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Фото: fish.gov.ru, fishretail.ru

Планам приморских властей накормить весь край рыбой пока не суждено сбыться. Проект по созданию рыбных рынков в крупнейших городах региона  - Владивостоке, Находке, Уссурийске и Артёме – на этапе подготовки столкнулся с серьёзными проблемами. Многим предпринимателям просто невыгодно строить новые торговые точки с дарами моря, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Большие риски

Ситуация на рыбном рынке Приморья уже несколько лет является не самой весёлой. Небогатый выбор и высокие цены привели к тому, что в одном из самых «рыбных» регионов России рыбы покупают  немного. Как сообщают участники рынка, в некоторых районах края сложилась парадоксальная ситуация: зачастую продавать дары моря здесь просто невыгодно. Об этом пишет газета "Коммунар"

В начале этого месяца директор приморского департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края Сергей Наставшев сообщил об амбициозных планах администрации – построить четыре рыбных рынка в крупнейших городах Приморья. Мэрам поручили доложить о том, что сделано для реализации этих проектов. Однако здесь чиновники столкнулись с весьма серьёзной проблемой – в некоторых городах строить рынки никто не хочет. Так, в пресс-службе администрации Уссурийска сообщили, что местные предприниматели не намерены вкладываться в подобные проекты. Причин для этого множество. Во-первых, подобный проект весьма затратен. Во-вторых, риски в данном бизнесе существуют большие риски – пожалуй, одни из самых высоких в торговой сфере. «В некоторых супермаркетах Уссурийска ранее создавались специализированные отделы по продаже охлаждённой рыбы. Однако со временем они закрылись из-за отсутствия стабильного покупательского спроса», - пояснила сотрудница администрации.

Большие налоги

По словам предпринимателей, причиной такой ситуации являются российские экономические реалии. Владелец уссурийского рыбного магазина Михаил Сабуров пояснил, что затраты на содержание рынка – оплата аренды, коммунальных услуг и так далее – просто не окупятся. Вдобавок владельцам рынка придётся оплатить более десятка налогов, что также скажется на доходности бизнеса. «Раньше этих налогов было всего два. Надо понимать, что если бы не было этих затрат, рыба для покупателей была бы дешевле раза в три», - рассказал Михаил Сабуров. Кроме того, именно в сфере рыбной торговли действует особенно жёсткий контроль. Надзорные органы проверяют каждую мелочь, и если что – тут же выписывают штраф.


 

Предприниматель Юрий Кабачинский считает, что инициатива по созданию рыбных рынков должно исходить не от властей, а от бизнеса. Участники рынка сами могут решить, когда и куда вкладывать деньги. К слову говоря, сейчас бизнесмен занимается созданием рыбного рынка в Новоникольске. 

Позицию рыботорговцев разделяют и местные чиновники, отмечает "Коммунар". В администрации Уссурийска считают, что без каких-то стимулов «завести» рыбный рынок в Приморье попросту не получится. «Речь идёт о государственной поддержке. Нужны меры, которые позволили бы применять дифференцированный подход к формированию наценок, вводить социальные цены на некоторые виды рыбы. Кроме того, необходимо организовать отлаженную схему поставок свежей рыбы в торговые точки», - рассказали в пресс-службе администрации.


 

О том, что в отрасли нужно что-то менять, ещё в прошлом году говорил полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. По его мнению, пути развития рыбного рынка чётко сформулировал Владимир Путин в своих поручениях. Основная загвоздка — в исполнительской дисциплине. «Многие поручения президента просто не выполнены. Не до конца разработаны механизмы стимулирования инвестиций в переработку, не выполнены поручения о выравнивании тарифов на транспорт, не выполнено поручение по повышению эффективности работы по выращиванию марикультуры. Президент принял решение, а чиновники его не выполнили. Служить государству и не выполнять поручений президента невозможно», — заявил полпред. 

 
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