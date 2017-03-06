Дату открытия гостиницы Hyatt во Владивостоке снова перенесли

Дату сдачи одного из владивостокских «Хаяттов» вновь перенесли. Возможно, отель на Корабельной набережной в столице Приморья откроется лишь в конце августа, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на агентство «Интерфакс».

Заказчик строительства пятизвёздочного отеля Hyatt во Владивостоке – акционерное общество «Наш дом – Приморье» перенесло дату сдачи отеля. Теперь «Хаятт» в "ограниченно работоспособном состоянии" должен открыться до 20 августа этого года, а не в мае, как было заявлено ранее.

Новые сроки указали в документации к закупке услуг у поставщика ООО «Азимут Хотелс Компани», который за 4,9 миллионов рублей должен будет проконсультировать заказчика о состоянии гостиницы для подготовки её к открытию.

«Заказчик имеет намерение завершить строительство «Многофункционального гостиничного комплекса делового типа (5 звезд) в районе Корабельной набережной, 6 во Владивостоке» к 15 июля 2017 года, и открыть его в ограниченно работоспособном состоянии («soft opening») в срок до 20 августа 2017 года для его дальнейшей передачи в управление выбранному Заказчиком Оператору – «Хаятт Интернэшнл (Европа Африка Средний Восток) Лимитед», - говорится в проекте договора АО «Наш дом – Приморье» об оказании консультационных услуг.

«Хаятт Ридженси Владивосток - Золотой Рог» и «Хаятт Владивосток Бурный» должны были стать пятым и шестым отелями Hyatt в России.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», два владивостокских пятизвёздочных отеля планировали построить к саммиту АТЭС в 2012 году. Однако сроки всё время откладывались. Торги по продаже недостроенного гостиничного комплекса Hyatt на мысе Бурном во Владивостоке пройдут 8 июня. Сейчас Российский аукционный дом ищет клиентов в Китае и странах АТР. Объект на Набережной, 6 обещали сдать в мае 2017 года, однако в приморской Контрольно-счётной палате подозревали, что сроки перенесутся ещё на один год.