Дату открытия гостиницы Hyatt во Владивостоке снова перенесли

Сегодня понедельник, 06 марта 2017 года, 15:20
Японцы привезли во Владивосток знаменитый лук по 250 рублей за штуку
Японцы привезли во Владивосток знаменитый лук по 250 рублей за штуку
Жители Владивостока получили горячую воду только с помощью прокуратуры
Жители Владивостока получили горячую воду только с помощью прокуратуры
Хабаровские "фронтовики" поймали с поличным загрязнителей Гнилой Пади
Хабаровские "фронтовики" поймали с поличным загрязнителей Гнилой Пади
Погода подарит хабаровчанкам на 8 марта западный ветер
Погода подарит хабаровчанкам на 8 марта западный ветер
Руководство "Адмирала" выступило с заявлением по тренерскому составу
Руководство "Адмирала" выступило с заявлением по тренерскому составу
Регионы:


Популярное
сегодня, 07:06
Погода испортит Международный женский день в Приморье
вчера, 23:10
Район Владивостока оставят без воды
вчера, 17:30
Спасатели попросили приморцев не выходить на лёд
вчера, 18:40
Андриевский рассказал, останется ли он в "Адмирале"
сегодня, 10:26
В Приморье произошло весьма неоднозначное ДТП
сегодня, 09:15
Евреи Владивостока устроят праздник в советском стиле
сегодня, 08:05
Приморцев снова ждёт короткая рабочая неделя
сегодня, 08:30
Часть домов во Владивостоке до вечера останется без света
сегодня, 12:23
Дорожная инспекция Владивостока поменяла номера телефонов
вчера, 16:30
Безработный из Чегдомына попался на квартирной краже

Обсуждаемое
сегодня, 11:51
4

В Приморье алкоголик зарезал молодого контрактника
вчера, 17:30
3

Спасатели попросили приморцев не выходить на лёд
сегодня, 09:15
3

Евреи Владивостока устроят праздник в советском стиле
сегодня, 11:34
2

Приморским дачникам пообещали ещё одну электричку
сегодня, 12:20
2

Владелец внедорожника в Хабаровске придавил бомжа на помойке
вчера, 18:40
1

Андриевский рассказал, останется ли он в "Адмирале"
сегодня, 10:26
1

В Приморье произошло весьма неоднозначное ДТП
сегодня, 11:01
1

Воспитанники "Паруса надежды" научились собирать автомат Калашникова
вчера, 23:10
Район Владивостока оставят без воды
вчера, 16:30
Безработный из Чегдомына попался на квартирной краже
Народный топ новостей

Гость
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие сегодня, 09:36
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"

Актуально
На Камчатке обсудили актуальные проекты рыбной отрасли сегодня, 11:20
На Камчатке обсудили актуальные проекты рыбной отрасли
Рыбокомбинат "Островной" выходит на всероссийский рынок 01.03.2017
Рыбокомбинат "Островной" выходит на всероссийский рынок
Рыбаки попросили главу правительства РФ поддержать аквакультуру 28.02.2017
Рыбаки попросили главу правительства РФ поддержать аквакультуру


Опрос

Какими госуслугами вы чаще всего пользуетесь через Интернет?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 4



Система Orphus

Дату открытия гостиницы Hyatt во Владивостоке снова перенесли

Дату открытия гостиницы Hyatt во Владивостоке снова перенесли
Ранее отель обещали сдать в мае
только что
Общество | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа"

Дату сдачи одного из владивостокских «Хаяттов» вновь перенесли. Возможно, отель на Корабельной набережной в столице Приморья откроется лишь в конце августа, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на агентство «Интерфакс».

Заказчик строительства пятизвёздочного отеля Hyatt во Владивостоке – акционерное  общество «Наш дом – Приморье» перенесло дату сдачи отеля. Теперь «Хаятт» в "ограниченно работоспособном состоянии" должен открыться до 20 августа этого года, а не в мае, как было заявлено ранее.

Новые сроки указали в документации к закупке услуг у поставщика ООО «Азимут Хотелс Компани», который за 4,9 миллионов рублей должен будет проконсультировать заказчика о состоянии гостиницы для подготовки её к открытию.

«Заказчик имеет намерение завершить строительство «Многофункционального гостиничного комплекса делового типа (5 звезд) в районе Корабельной набережной, 6 во Владивостоке» к 15 июля 2017 года, и открыть его в ограниченно работоспособном состоянии («soft opening») в срок до 20 августа 2017 года для его дальнейшей передачи в управление выбранному Заказчиком Оператору – «Хаятт Интернэшнл (Европа Африка Средний Восток) Лимитед», - говорится в проекте договора АО «Наш дом – Приморье» об оказании консультационных услуг.

«Хаятт Ридженси Владивосток - Золотой Рог» и «Хаятт Владивосток Бурный» должны были стать пятым и шестым отелями Hyatt в России.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», два владивостокских пятизвёздочных отеля планировали построить к саммиту АТЭС в 2012 году. Однако сроки всё время откладывались. Торги по продаже недостроенного гостиничного комплекса Hyatt на мысе Бурном во Владивостоке пройдут 8 июня. Сейчас Российский аукционный дом ищет клиентов в Китае и странах АТР. Объект на Набережной, 6 обещали сдать в мае 2017 года, однако  в приморской Контрольно-счётной палате подозревали, что сроки перенесутся ещё на один год.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru