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В Находке завершился открытый любительский чемпионат по плаванию

В Находке завершился открытый любительский чемпионат по плаванию
70 пловцов съехались из разных городов Приморья
15 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В минувшие выходные в Находке на дорожках бассейна «Приморец» прошёл открытый чемпионат городского округа и первенство по плаванию в категории masters. В нём приняли участие 70 пловцов-любителей из разных городов края.

 «Уровень соревнований был достаточно представительный, и были показаны наивысшие результаты за все 4 года. К нам приехали пловцы из Владивостока, Артема, Уссурийска, Большого Камня и Арсеньева. Самому старшему участнику было 70 лет, а самому младшему — 25 лет. Для многих участников плавание — это хобби, а кто-то в свое время занимался им вполне профессионально. Но все смогли преодолеть дистанцию 1500 метров и в эстафете показали себя достойно», — сообщил журналисту РИА «Восток-Медиа» главный судья соревнований Евгений Грибакин.

Лучший результат по очкам в эстафете показала сборная команда Находки, на втором месте — команда пловцов разных городов Приморья и на третьем — пловцы сборной частного спортивного клуба «Мастер Джим». Ветеранское первенство проводилось в виде лично-командных соревнований. Впервые в соревнованиях участвовало рекордное для Находки количество женщин: 20 представительниц прекрасного пола боролись за победу на  разных дистанциях.

По окончании заплывов состоялась торжественная церемония награждения. Как признались участники, разочарованных не было.

 

 

 

 

 

 
 
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