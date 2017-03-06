В Находке завершился открытый любительский чемпионат по плаванию

В минувшие выходные в Находке на дорожках бассейна «Приморец» прошёл открытый чемпионат городского округа и первенство по плаванию в категории masters. В нём приняли участие 70 пловцов-любителей из разных городов края.

«Уровень соревнований был достаточно представительный, и были показаны наивысшие результаты за все 4 года. К нам приехали пловцы из Владивостока, Артема, Уссурийска, Большого Камня и Арсеньева. Самому старшему участнику было 70 лет, а самому младшему — 25 лет. Для многих участников плавание — это хобби, а кто-то в свое время занимался им вполне профессионально. Но все смогли преодолеть дистанцию 1500 метров и в эстафете показали себя достойно», — сообщил журналисту РИА «Восток-Медиа» главный судья соревнований Евгений Грибакин.

Лучший результат по очкам в эстафете показала сборная команда Находки, на втором месте — команда пловцов разных городов Приморья и на третьем — пловцы сборной частного спортивного клуба «Мастер Джим». Ветеранское первенство проводилось в виде лично-командных соревнований. Впервые в соревнованиях участвовало рекордное для Находки количество женщин: 20 представительниц прекрасного пола боролись за победу на разных дистанциях.

По окончании заплывов состоялась торжественная церемония награждения. Как признались участники, разочарованных не было.