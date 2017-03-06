Японцы привезли во Владивосток знаменитый лук по 250 рублей за штуку

В рамках развития экономических отношений между Россией и Японией в Приморье прибыла официальная делегация с острова Хоккайдо. Представители губернаторства, исполнительного орагана префектуры, побывали сегодня в редакции РИА «Восток-Медиа» и презентовали продовольственные товары собственного производства.

Как рассказал глава делегации Морита Хироки, представители бизнеса Хоккайдо профилируются на безопасном производстве продовольственных товаров и здоровой пищи.

«Накануне мы побывали в Хабаровском крае, презентовали нашу продукция в соседнем регионе. Теперь приехали в Приморье. Уверен, что подобные мероприятия укрепят наши дружественные отношения», - сказал Морита Хироки.

Среди товаров Хоккайдо значатся не только фрукты и овощи, но и готовые товары. Речь идёт о картофеле, цитрусах, яблоках, луке, имбире, рисе, кукурузе, различной лапше, печенье, конфетах, чипсах нескольких вкусов, чае, всевозможных соусах, кофе.

В редакции агентства специалист по продуктам, которые производятся на Хоккайдо, Сато Такааки, представил два особо полезных для здоровья продукта – красный лук «Сарасара Редд» и горный картофель «Нагаимо».

«Этот специальный сорт красного лука очень полезен для здоровья, так как содержит много веществ, способствующих разжижению крови. Это не лекарство, а просто продукт, предотвращающий сердечно-сосудистые заболевания. Сейчас он экспортируется почти по всему мир и активно продаётся через Интернет. В прошлом году мы трижды экспортировали этот продукт во Владивосток. В Приморье его быстро разобрали, несмотря на дороговизну. Стоимость 1 луковицы равняется примерно 250 рублям», - рассказал гость редакции.

Презентованный горный картофель отличается от привычного – он имеет более вытянутую форму корнеплода. При этом растёт не в горах, а на обычных сельскохозяйственных полях, однако японцы привыкли называть его горным.

Горный картофель

«Сейчас этот овощ также очень широко сейчас экспортируется (особенно в Америку) и является одним из самых популярных продуктов. В Китае такой картофель вообще считается природным лекарством. Главный эффект – в повышение иммунитета человека. Его едят и в сыром виде, и в обработанном. В Японии 1 корнеплод 1-2 килограмма стоит около 500 рублей, сколько он будет стоить во Владивостоке, пока неизвестно, поскольку этот "деликатес" до Приморья ещё не добрался », - отметил Сато-сан.

Участники делигации не исключают возможность выращивания горного картофеля и непосредственно в Приморье. Правда, для этого потребуется очень мягкая почва – его сажают на глубину около трёх метров.

Во Владивостоке делегация намерена провести деловые переговоры по вопросам торговли продовольственными товарами. Во время встреч гости готовы предоставить специальные меню с блюдами, приготовленными из продуктов хоккайдского производства.

Как ранее сообщало РИА "Восток-Медиа", правительство Хабаровского края и префектура Хоккайдо намерены сотрудничать в лесной сфере.











