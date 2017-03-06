Сегодня понедельник, 06 марта 2017 года, 15:12
Японцы привезли во Владивосток знаменитый лук по 250 рублей за штуку
Японцы привезли во Владивосток знаменитый лук по 250 рублей за штуку
Жители Владивостока получили горячую воду только с помощью прокуратуры
Жители Владивостока получили горячую воду только с помощью прокуратуры
Хабаровские "фронтовики" поймали с поличным загрязнителей Гнилой Пади
Хабаровские "фронтовики" поймали с поличным загрязнителей Гнилой Пади
Погода подарит хабаровчанкам на 8 марта западный ветер
Погода подарит хабаровчанкам на 8 марта западный ветер
Руководство "Адмирала" выступило с заявлением по тренерскому составу
Руководство "Адмирала" выступило с заявлением по тренерскому составу
Регионы:


Популярное
сегодня, 07:06
Погода испортит Международный женский день в Приморье
вчера, 15:20
Студентка из Владивостока может выиграть автомобиль BMW
вчера, 23:10
Район Владивостока оставят без воды
вчера, 17:30
Спасатели попросили приморцев не выходить на лёд
вчера, 18:40
Андриевский рассказал, останется ли он в "Адмирале"
сегодня, 10:26
В Приморье произошло весьма неоднозначное ДТП
сегодня, 09:15
Евреи Владивостока устроят праздник в советском стиле
сегодня, 08:05
Приморцев снова ждёт короткая рабочая неделя
сегодня, 08:30
Часть домов во Владивостоке до вечера останется без света
сегодня, 12:23
Дорожная инспекция Владивостока поменяла номера телефонов

Обсуждаемое
вчера, 15:20
12

Студентка из Владивостока может выиграть автомобиль BMW
вчера, 17:30
3

Спасатели попросили приморцев не выходить на лёд
сегодня, 09:15
3

Евреи Владивостока устроят праздник в советском стиле
сегодня, 11:51
3

В Приморье алкоголик зарезал молодого контрактника
сегодня, 11:34
2

Приморским дачникам пообещали ещё одну электричку
вчера, 18:40
1

Андриевский рассказал, останется ли он в "Адмирале"
сегодня, 10:26
1

В Приморье произошло весьма неоднозначное ДТП
вчера, 23:10
Район Владивостока оставят без воды
вчера, 16:30
Безработный из Чегдомына попался на квартирной краже
сегодня, 08:05
Приморцев снова ждёт короткая рабочая неделя
Народный топ новостей

Гость
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие сегодня, 09:36
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"

Актуально
На Камчатке обсудили актуальные проекты рыбной отрасли сегодня, 11:20
На Камчатке обсудили актуальные проекты рыбной отрасли
Рыбокомбинат "Островной" выходит на всероссийский рынок 01.03.2017
Рыбокомбинат "Островной" выходит на всероссийский рынок
Рыбаки попросили главу правительства РФ поддержать аквакультуру 28.02.2017
Рыбаки попросили главу правительства РФ поддержать аквакультуру


Опрос

Какими госуслугами вы чаще всего пользуетесь через Интернет?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 4



Система Orphus

Японцы привезли во Владивосток знаменитый лук по 250 рублей за штуку

Японцы привезли во Владивосток знаменитый лук по 250 рублей за штуку
Производители с Хоккайдо презентовали необычные продукты
только что
Общество | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа"

В рамках развития экономических отношений между Россией и Японией в Приморье прибыла официальная делегация с острова Хоккайдо. Представители губернаторства, исполнительного орагана префектуры, побывали сегодня  в редакции РИА «Восток-Медиа» и презентовали продовольственные товары собственного производства.

Как рассказал глава делегации Морита Хироки, представители бизнеса Хоккайдо профилируются на безопасном производстве продовольственных товаров и здоровой пищи.

«Накануне мы побывали в Хабаровском крае, презентовали нашу продукция в соседнем регионе. Теперь приехали в Приморье. Уверен, что подобные мероприятия укрепят наши дружественные отношения», - сказал Морита Хироки.

Среди товаров Хоккайдо значатся не только фрукты и овощи, но и готовые товары. Речь идёт о картофеле, цитрусах, яблоках, луке, имбире, рисе, кукурузе, различной лапше, печенье, конфетах, чипсах нескольких вкусов, чае, всевозможных соусах, кофе.

В редакции агентства специалист по продуктам, которые производятся на Хоккайдо, Сато Такааки, представил два особо полезных для здоровья продукта – красный лук «Сарасара Редд» и горный картофель «Нагаимо».

«Этот специальный сорт красного лука очень полезен для здоровья, так как содержит много веществ, способствующих разжижению крови. Это не лекарство, а просто продукт, предотвращающий сердечно-сосудистые заболевания. Сейчас он экспортируется почти по всему мир и  активно продаётся через Интернет. В прошлом году мы трижды экспортировали этот продукт во Владивосток. В Приморье его быстро разобрали, несмотря на дороговизну. Стоимость 1 луковицы равняется примерно 250 рублям», - рассказал гость редакции.

Презентованный горный картофель отличается от привычного – он имеет более вытянутую форму корнеплода. При этом растёт не в горах, а на обычных сельскохозяйственных полях, однако японцы привыкли называть его горным.

Горный картофель

«Сейчас этот овощ также очень широко сейчас экспортируется (особенно в Америку) и является одним из самых популярных продуктов. В Китае такой картофель вообще считается природным лекарством. Главный эффект – в повышение иммунитета человека. Его едят и в сыром виде, и в обработанном. В Японии 1 корнеплод 1-2 килограмма стоит около 500 рублей, сколько он будет стоить во Владивостоке, пока неизвестно, поскольку этот "деликатес" до Приморья ещё не добрался », - отметил Сато-сан.

Участники делигации не исключают возможность выращивания горного картофеля и непосредственно в Приморье. Правда, для этого потребуется очень мягкая почва – его сажают на глубину около трёх метров.

Во Владивостоке делегация намерена провести деловые переговоры по вопросам торговли продовольственными товарами. Во время встреч гости готовы предоставить специальные меню с блюдами, приготовленными из продуктов хоккайдского производства. 

Как ранее сообщало РИА "Восток-Медиа", правительство Хабаровского края и префектура Хоккайдо намерены сотрудничать в лесной сфере.


 
 

 

 
 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru