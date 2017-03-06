Жители Владивостока получили горячую воду только с помощью прокуратуры

Прокурорская проверка помогла вернуть горячую воду в многоэтажный дом Владивостока. До этого ни одна коммунальная компания не хотела разбираться в ситуации, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Во владивостокской многоэтажке на улице 1-й Морской, 11, месяц простоявшей без горячего водоснабжения, дали воду после визита проверяющей комиссии. До этого с 31 января жители дома пользовались водонагревателями. «Днём в пятницу все квартиры обзвонили через домофоны и спросили – есть ли горячая вода, а к вечеру она уже появилась», - рассказала одна из жительниц дома. Холодная вода и теплоснабжение были доступны владельцам квартир на протяжении всего месяца.

Сейчас в ситуации разбирается прокуратура Фрунзенского района. В ближайшее время должны появиться предварительные результаты проверки. Кроме этого, проверяющий орган установит, кто из коммунальных организаций всё-таки отвечает за подачу горячей воды для абонентов. Потребители получают её от ЦТП (центральный тепловой пункт), находящегося в эксплуатационной ответственности МУПВ «ВПЭС», однако в компании заявили, что проблемой должна заняться компания «ДГК».

Со своей стороны, специалисты филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» пообещали произвести перерасчёт за горячее водоснабжение за тот период, когда услуга не предоставлялась. Но для начала управляющая организация (УК или ТСЖ) должна предоставить в адрес энергетиков официальный акт об отсутствии услуги.