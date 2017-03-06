Сегодня понедельник, 06 марта 2017 года, 15:12
Японцы привезли во Владивосток знаменитый лук по 250 рублей за штуку
Японцы привезли во Владивосток знаменитый лук по 250 рублей за штуку
Жители Владивостока получили горячую воду только с помощью прокуратуры
Жители Владивостока получили горячую воду только с помощью прокуратуры
Хабаровские "фронтовики" поймали с поличным загрязнителей Гнилой Пади
Хабаровские "фронтовики" поймали с поличным загрязнителей Гнилой Пади
Погода подарит хабаровчанкам на 8 марта западный ветер
Погода подарит хабаровчанкам на 8 марта западный ветер
Руководство "Адмирала" выступило с заявлением по тренерскому составу
Руководство "Адмирала" выступило с заявлением по тренерскому составу
Регионы:


Популярное
сегодня, 07:06
Погода испортит Международный женский день в Приморье
вчера, 15:20
Студентка из Владивостока может выиграть автомобиль BMW
вчера, 23:10
Район Владивостока оставят без воды
вчера, 17:30
Спасатели попросили приморцев не выходить на лёд
вчера, 18:40
Андриевский рассказал, останется ли он в "Адмирале"
сегодня, 10:26
В Приморье произошло весьма неоднозначное ДТП
сегодня, 09:15
Евреи Владивостока устроят праздник в советском стиле
сегодня, 08:05
Приморцев снова ждёт короткая рабочая неделя
сегодня, 08:30
Часть домов во Владивостоке до вечера останется без света
сегодня, 12:23
Дорожная инспекция Владивостока поменяла номера телефонов

Обсуждаемое
вчера, 15:20
12

Студентка из Владивостока может выиграть автомобиль BMW
вчера, 17:30
3

Спасатели попросили приморцев не выходить на лёд
сегодня, 09:15
3

Евреи Владивостока устроят праздник в советском стиле
сегодня, 11:51
3

В Приморье алкоголик зарезал молодого контрактника
сегодня, 11:34
2

Приморским дачникам пообещали ещё одну электричку
вчера, 18:40
1

Андриевский рассказал, останется ли он в "Адмирале"
сегодня, 10:26
1

В Приморье произошло весьма неоднозначное ДТП
вчера, 23:10
Район Владивостока оставят без воды
вчера, 16:30
Безработный из Чегдомына попался на квартирной краже
сегодня, 08:05
Приморцев снова ждёт короткая рабочая неделя
Народный топ новостей

Гость
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие сегодня, 09:36
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"

Актуально
На Камчатке обсудили актуальные проекты рыбной отрасли сегодня, 11:20
На Камчатке обсудили актуальные проекты рыбной отрасли
Рыбокомбинат "Островной" выходит на всероссийский рынок 01.03.2017
Рыбокомбинат "Островной" выходит на всероссийский рынок
Рыбаки попросили главу правительства РФ поддержать аквакультуру 28.02.2017
Рыбаки попросили главу правительства РФ поддержать аквакультуру


Опрос

Какими госуслугами вы чаще всего пользуетесь через Интернет?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 4



Система Orphus

Жители Владивостока получили горячую воду только с помощью прокуратуры

Жители Владивостока получили горячую воду только с помощью прокуратуры
Теперь они ждут перерасчёта в квитанциях
полчаса назад
Общество | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: gorodkirov.ru

Прокурорская проверка помогла вернуть горячую воду в многоэтажный дом Владивостока. До этого ни одна коммунальная компания не хотела разбираться в ситуации, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Во владивостокской многоэтажке на улице 1-й Морской, 11, месяц простоявшей без горячего водоснабжения, дали воду после визита проверяющей комиссии. До этого с 31 января жители дома пользовались водонагревателями. «Днём в пятницу все квартиры обзвонили через домофоны и спросили – есть ли горячая вода, а к вечеру она уже появилась», - рассказала одна из жительниц дома. Холодная вода и теплоснабжение были доступны владельцам квартир на протяжении всего месяца.

Сейчас в ситуации разбирается прокуратура Фрунзенского района. В ближайшее время должны появиться предварительные результаты проверки. Кроме этого, проверяющий орган установит, кто из коммунальных организаций всё-таки отвечает за подачу горячей воды для абонентов. Потребители получают её от ЦТП (центральный тепловой пункт), находящегося в эксплуатационной ответственности МУПВ «ВПЭС», однако в компании заявили, что проблемой должна заняться компания «ДГК».

Со своей стороны, специалисты филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» пообещали произвести перерасчёт за горячее водоснабжение за тот период, когда услуга не предоставлялась. Но для начала управляющая организация (УК или ТСЖ) должна предоставить в адрес энергетиков официальный акт об отсутствии услуги.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru