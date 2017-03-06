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В Приморье увеличили план социальных выплат

В Приморье увеличили план социальных выплат
Сделать это позволили дополнительные федеральные средства
13 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: cso-kun.ru

В этом году вместо запланированных 10,5 миллиардов рублей на социальные выплаты в Приморье будет направлено 11,9 миллиардов рублей. Как сообщили сотрудники краевого департамента труда и социального развития, это стало возможным благодаря дополнительным субсидиям из федерального бюджета.

Наиболее финансово объемной, по словам сотрудников департамента, сегодня является ежемесячная выплата семьям по случаю рождения третьего или последующего ребёнка. На неё в бюджете заложили почти 782 миллиона рублей. Большую часть из этой суммы - 608,7 миллионов рублей  - предоставит федеральный бюджет при условии краевого софинансирования.

В Приморье эту выплату получают более 10,7 тысяч многодетных семей, доход на каждого в которых ниже величины среднедушевого дохода населения в Приморском крае. В прошлом году возможность такого рода государственной поддержки получили и семьи, усыновившие ребенка до трёх лет.

Кроме того, часть средств, предоставленных федеральным бюджетом, направят на улучшение условий быта маломобильных граждан. 98,4 миллиона рублей дополнительно получит государственная программа «Доступная среда» - деньги пойдут на адаптацию 92 краевых и муниципальных учреждений культуры, спорта, здравоохранения, социальной защиты населения для нужд людей с ограниченными возможностями. Часть программных средств направят на обучение специалистов учреждений физической культуры и спорта русскому жестовому языку.

4,8 миллионов рублей федеральный бюджет предоставляет на реализацию мероприятий, поддерживающих переселение в Приморье соотечественников из-за рубежа. Еще 36 миллионов рублей направят на софинансирование региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов.

 
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