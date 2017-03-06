Руководство "Адмирала" выступило с заявлением по тренерскому составу

Руководство хоккейного клуба «Адмирал» готово продолжить работу с нынешним тренерским составом клуба. Большая часть легионеров, вероятнее всего, также останется на следующий сезон, сообщает РИА «Восток-Медиа».

О том, с кем хоккейный клуб планирует продолжить работать, в интервью ТАСС рассказал генеральный менеджер Ильдар Мухометов. Он уточнил, что контракты главного тренера Андриевского, тренера Максима Спиридонова и тренера вратарей Константина Власова будут действовать ещё год.

«В целом мы довольны тренерским штабом, тем, что в трудных ситуациях они находили выход для решения основной задачи - попадания в плей-офф. Понятно, что хотелось бы ставить максимальные цели - прохождение первого или второго раунда, но свою роль сыграли травмы. Команда была хорошо готова и психологически, и физически, так что тренерский штаб остаётся», - заявил Мухометов.

Кроме того, завершается срок действия соглашения с тренером защитников шведа Фредриком Стиллманом и тренером по физической подготовке Александром Микульчиком. Правда, и они, вероятнее всего, продолжат игру в приморском клубе.

Ильдар Мухометов подтвердил, что останется вратарь Игорь Бобков. Защитник Антон Волченков пока решает, сможет ли остаться – семья хоккеиста живёт в Северной Америке.

Генеральный менеджер уточнил, что в команде точно останутся четыре легионера - защитники американец Джонатон Блум и латыш Оскарс Бартулис, а также нападающие - канадец Джеймс Райт и словенец Роберт Саболич. Вопрос с канадским защитником Шоном Морриссоном пока решается.

Как уже сообщало РИА «Восток-Медиа», накануне «Адмирал» выбыл из борьбы за Кубок Гагарина. «Моряки» уступили омскому «Авангарду» в шестом матче первого раунда плей-офф. После последнего матча наставник «моряков» Александр Андриевский ответил на вопрос, останется ли он в команде в следующем сезоне.

В среду, в Международный женский день, команда попрощается с болельщиками и проведёт торжественную церемонию закрытия сезона.