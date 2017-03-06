Дорожная инспекция Владивостока поменяла номера телефонов

В ГИБДД Приморского края продолжаются перемены. На этот раз изменились телефоны экзаменационных и регистрационных отделений во Владивостоке. Так, в отдел регистрации автотранспортных средств (МОРАС) приморской столицы теперь можно дозвониться по следующим номерам:

Автоинформатор: (423) 232-20-52;

Справочная: (423) 232-20-48;

Предварительная запись: (423) 232-20-57;

Регистрация автомототранспорта: (423) 232-20-50, (423) 232-20-64, (423) 232-20-65.

Желающим сдать экзамен на получение водительских прав нужно звонить по следующим телефонам:

Приём экзаменов, получение и замена водительских прав, выдача международного водительского удостоверения: (423) 232-20-55, (423) 232-20-51, (423) 232-20-48;

Автоинформатор: (423) 232-20-52;

Справочная, а также предварительная запись на экзамен: (423) 232-20-55.

Эта информация актуальна не только для водителей Владивостока, но и Артёма. В этом месяце там закрылись экзаменационное и регистрационное отделения ГИБДД. Теперь, чтобы зарегистрировать свою машину или сдать экзамен на права, горожанам придётся ехать в другие населённые пункты. Ближайшим местом, где это можно сделать, является Владивосток.