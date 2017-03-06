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История кукол ожила для посетителей дома-музея Суханова

История кукол ожила для посетителей дома-музея Суханова
Автор нынешней кукольной выставки Алёна Смышляева рассказала об игрушках
28 минут назад
Культура | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа", Андрей Урбановский

В рамках выставки «Очарование старинной куклы», которая в течение марта проходит в филиале музея Арсеньева — Доме чиновника Суханова — 4 марта состоялась первая встреча автора представленной коллекции с публикой. Эксперт-антиквар Алёна Смышляева посвятила свою первую из четырёх лекций истории игрушек и развитию кукольных фабрик в России и за рубежом. Упомянула она и известных персон, увлечённых коллекционированием кукол, — например, больше всего кукол удалось собрать голливудской кинозвезде Деми Мур. Актриса даже выделила отдельный дом для своих кукол — и ходит к ним «в гости».

Золотой век куклы, по словам Алёны Смышляевой, — середина XIX века. Тогда фабрики выпускали огромное количество кукол, у которых было разное предназначение — одни служили манекенами, другие украшали интерьер, третьи — занимали детей. Причём преобладали куклы-девочки. «Мальчики» даже в период кукольного бума были редкостью, и сейчас на них огромный спрос среди коллекционеров.

Уже сто лет назад куклы имели различные механизмы, позволявшие им говорить «мама», плакать и ходить. Колыбелью европейской фарфоровой куклы стала Франция, а впоследствии ей составила конкуренцию Германия. Немецкие куклы была дешевле и доступнее, так как огромное число мануфактур работало на людей среднего достатка. Лишь около пяти процентов выпускаемых изделий были дорогостоящими.

В дореволюционной России солидный набор кукол хранился в семье самодержца Николая II. Однако после революции эта коллекция была уничтожена как символ излишества. Немногочисленные советские куклы двадцатых годов путешествовали по международным выставкам в качестве доказательства счастливой и беззаботной жизни детей в новой стране. Однако они были сделаны не из фарфора, а из войлока.

Алёна Смышляева посоветовала посетителям лекции при выборе куклы обращать внимание прежде всего на её лицо — если брови, нос и глаза тонки и выполнены качественно, то вся кукла целиком достойна внимания.

Свою первую куклу Алёна нашла на блошином рынке, но коллекции начала формировать позже. Она прояснила, что коллекционирование отличается от собирательства тем, что у коллекции есть ярко выраженный общий признак. Например, серия кукол, представленная в доме Суханова, имеет главные ценностные черты «золотого века кукол».

Алёна утверждает, что у каждой «девочки» и «мальчика» есть своя душа, способная вызвать у владельца разные эмоции. Кстати, кот, проживающий с Алёной, никогда не касается кукол и знает, что если на рабочем столе идёт реставрация, путь туда закрыт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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