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Елена Новицкая: инициативы ветеранов важны для Владивостока

Елена Новицкая: инициативы ветеранов важны для Владивостока
Городская дума по-прежнему уделяет приоритетное внимание пожилым людям
только что
Общество | Приморский край
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Фото: dumavlad.ru

Вопросы поддержки ветеранских организаций в думе города Владивостока курирует комитет по социальной политике и делам ветеранов. Встречи депутатов с ветеранами стали доброй традицией и проводятся регулярно. Накануне общественность отметила 30-летие организации.

Цель работы комитета – создание благоприятных условий для жизни граждан, в первую очередь, самых незащищенных из них: пенсионеров, инвалидов, ветеранов. Депутаты думы Владивостока уделяют повышенное внимание работе с ветеранскими организациями.

В городе Владивостоке ветеранские организации получают поддержку в рамках муниципальной программы социально-ориентированных некоммерческих организаций и развития общественного партнёрства. Из бюджета выделяются средства на реализацию социальных проектов, в том числе, направленных на патриотическое воспитание молодёжи, повышение качества жизни людей пожилого возраста. Организации получают субсидии на возмещение затрат по приобретению и установке приборов учёта горячего и холодного водоснабжения, электроэнергии, теплоэнергии, по оплате коммунальных услуг и услуг местной телефонной связи; по арендной плате за пользование помещениями, находящимися в муниципальной собственности, которые занимают социально ориентированные некоммерческие организации; по эксплуатации и содержанию автотранспортных средств. В 2016 году совместно с ветеранскими организациями власти провели больше 20 мероприятий, информация о которых размещается на сайте городского Совета ветеранов.

По словам председателя думы Елены Новицкой, деятельность Владивостокской городской общественной организации ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов, которая 1 марта отметила своё 30-летие, очень важна для города. Эта организация объединяет участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, вдов участников войны, блокадников и узников фашистских лагерей, ветеранов труда, ветеранов военной службы, участников боевых действий и помогает решать людям их житейские проблемы.

«Плодотворная практика ветеранских организаций Владивостока показывает, насколько важна для развития гражданского общества инициатива, идущая от неравнодушных людей, имеющих богатый опыт и житейскую мудрость», – подчеркнула Елена Новицкая.


 

 
 
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