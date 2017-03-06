В Приморье алкоголик зарезал молодого контрактника

Во Владивостоке скоро будут судить алкоголика, который зарезал молодого контрактника. Он пытался наставить пьющую мать на путь истинный, однако словесная перепалка закончилась поножовщиной.

В Первомайском суде Владивостока скоро начнётся суд над местным жителем. Он поссорился с сыном своей сожительницы и зарезал его. По версии следствия, 45-летний обвиняемый жил гражданским браком с матерью потерпевшего. Вместе со своей пассией он постоянно закладывал за воротник. Это не нравилось сыну гражданской жены – молодому контрактнику.

6 января парень в очередной раз пришёл со службы и застал мать с сожителем за распитием алкоголя. Пили они в присутствии 6-летней сестры военнослужащего. Парень сделал ближайшей родственнице замечание в связи с этим. Завязалась словесная перепалка, в которую решил вмешаться сожитель. Он схватился за нож и ударил военного в грудь. Парень скончался на месте.

Как сообщила сегодня, 6 марта, старший помощник приморского прокурора Елена Телегина, дело уже передали в суд. Обвиняемому предъявили обвинение по 105 статье Уголовного кодекса – «Убийство».

Пьяные ссоры в Приморье нередко заканчиваются подобными кровавыми инцидентами. РИА «Восток-Медиа» ранее писало о настоящей кровавой бане, которую в Артёме устроили два любителя выпить. Они распивали алкоголь в небольшой компании. В ходе застолья, происходившего в заброшенном доме, вспыхнула ссора. Она быстро переросла в поножовщину. Драка закончилась тремя трупами. Ещё один подобный случай произошёл в Уссурийске. Там повздорили два пьяных грузчика. Один из участников конфликта, не найдя убедительных доводов, решил сжечь оппонента.