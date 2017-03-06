Воспитанники "Паруса надежды" научились собирать автомат Калашникова

В краевом социально-реабилитационном центре «Парус надежды» подростки из социально неблагополучных семей стали участниками проекта «Готов к защите Отечества». К ним в гости приехали ребята из Находки, которые занимаются в отряде спецназа. Они провели со сверстниками занятия по начальной военно-спортивной подготовке.

Участниками мастер-класса «от спецназовцев» стали 37 мальчиков и девочек от 8 до 16 лет, допущенные к занятиям физической культурой и спортом.

«Основной задачей этого патриотического и военно-спортивного мероприятия была организация реабилитационной работы с несовершеннолетними, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Мы предложили воспитанникам центра практическое занятие по разборке и сборке автомата Калашникова на время и с завязанными глазами, дали урок армейской утренней зарядки, силовой, штурмовой и боевой подготовки, а также показали навыки практического вождения легкового автомобиля, которыми в совершенстве владеют члены детского патриотического клуба «Дорожный меридиан» ДОСААФ. Даже девочки отжимались, качали пресс, становились на «мостик», бегали и пробовали свои силы в армейском силовом единоборстве», — сообщил журналисту РИА «Восток-Медиа» руководитель детского спецназа Находки Александр Каплин.

Также на встрече гости показали подросткам видеоролики, снятые воспитанниками патриотического клуба «Дорожный меридиан» и юными спецназовцами Находки на тренировках и во время проведения международных военно-спортивных игр «Спецназ-2016».