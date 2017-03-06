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Сегодня во Владивостоке собралось меньше пробок, чем обычно

Сегодня во Владивостоке собралось меньше пробок, чем обычно
Плотность городского трафика составила всего 5 баллов
полчаса назад
Транспорт | Приморский край
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Фото: 1rnd.ru

Этим утром дороги Владивостока были загружены меньше обычного, сообщает РИА «Восток-Медиа». Загруженность городских магистралей составила 5 баллов – это на один балл ниже обычного.  В приморской столице зафиксировано всего несколько крупных заторов.

Самая мощная пробка собралась сегодня на проспекте 100-летия Владивостока. 7-балльный затор от Магнитогорской улицы до остановки «Молодёжная» продержался почти два часа. Замедленное движение наблюдалось и в обратном направлении. От Некрасовского путепровода до парка Победы водители «ползли» целый час.

На «семёрку» была загружена и Светланская улица.

Ещё одна пробка собралась на дороге от Луговой площади к улице Руднева. По информации сервиса «Яндекс.Пробки», плотность трафика на этом направлении составила 6 баллов. А вот дорога от Луговой до Спортивной сегодня оказалась загружена всего лишь на «единицу».

Плотное движение наблюдалось на проспекте Красного Знамени, от Шилкинской улицы до кольца инструментального завода. Трафик на данной магистрали пришёл в норму только через полтора часа. Проблемы с движением зафиксированы и на Народном проспекте. Впрочем, эта полуторачасовая пробка была на удивление короткой – она растянулась от кольца 3-й Рабочей до Военного шоссе. Обычно заторы в этом направлении заканчиваются лишь в районе издательства «Дальпресс».

Довольно свободный трафик наблюдался на магистрали Некрасовская – Гоголя в сторону фуникулёра. Эта дорога оказалась загружена всего лишь на четыре балла – вместо обычных семи.

 
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