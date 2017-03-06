Лжепредпринимательница из Находки рискует сесть за решётку

На днях правоохранительные органы Находки заинтересовались одним из многочисленных объявлений на местном сайте вакансий. Среди них регулярно появляются заманчивые предложения о работе за рубежом, но в данном случае объявление стало поводом для судебного разбирательства по заявлению одного из приморцев. Полиция задержала автора объявления — молодую женщину. Выяснилось, что она обещала людям работу за рубежом и неплохие заработки, гарантируя быстрое трудоустройство в одной из стран Азии с полным пакетом разрешающих документов.

Как сообщили журналисту РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу, женщина практиковала мошенничество. В целях создания видимости исполнения договорённостей она изготовила пакет подложных документов, куда входили международные медицинские полисы, соглашение на оказание услуг и электронные авиабилеты. Клиент, купивший эти документы, выложил за них 25 тысяч рублей. Однако весь пакет оказался фикцией.

По данному факту мошенничества следственным отделением Находкинского ЛО МВД России на транспорте возбуждено два уголовных дела. Сегодня судьбу мошенницы будет решать суд. Ей грозит вероятность лишиться свободы на срок до 5 лет.