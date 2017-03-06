В Приморье произошло весьма неоднозначное ДТП

На исходе воскресенья Приморье отметилось серьёзной аварией. В Артёме столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль. Взгляд на произошедшее у очевидцев и работников ГИБДД – совершенно разный, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Минувшим вечером в Артёме произошло жёсткое ДТП. На улице Кирова столкнулись микроавтобус Toyota Hiace и легковушка Subaru. Как сообщили в пресс-службе городского управления ГИБДД, виновником происшествия стал водитель микроавтобуса. Он не предоставил преимущества «Субару», который ехал во встречном направлении. Легковушка от столкновения отлетела в «Тойоту-Ипсум». Все машины получили довольно серьёзные повреждения.





В то же время у очевидцев происшествия совершенно другой взгляд на данную аварию. Как сообщает dps_control, виновником аварии стал «субарист». Микроавтобус выезжал на главную дорогу в момент, когда горел завершающий жёлтый сигнал светофора. Авария произошла в считаные секунды до того, как загорелся зелёный свет. Водитель легковушки, по всей видимости, куда-то спешил и рванул с места. Он врезался в «Тойоту», протаранил светофор, зацепил ещё одного участника движения – «Тойоту-Ипсум». Лихач чудом не сбил никого на пешеходном переходе (в момент аварии на зебре всё ещё были люди).

Приморские любители быстрой и агрессивной езды нередко попадают в серьёзные аварии. РИА «Восток-Медиа» ранее писало о жёстком ДТП, которое произошло во Владивостоке в начале марта. В районе железнодорожного переезда на улице Постышева водитель внедорожника Suzuki Escudo подрезал девушку на Honda Fit. Автоледи потеряла управление, и машина перевернулась на крышу. Ещё один инцидент произошёл в приморской столице в феврале. Лихач на легковом автомобиле марки Honda прямо на зебре сбил девушку. Водитель не обратил внимание на то, что попутная машина притормозила, пропуская пешехода, и пошёл на обгон. Он заметил пешехода в самый последний момент.